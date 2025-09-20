Киевщина и Днепр под атакой вражеских дронов: что известно
Киев • УНН
Ночью 20 сентября на Киевщине работает ПВО по вражеским беспилотникам. В Днепре и Павлограде слышны взрывы, жителей призывают оставаться в укрытиях.
В Киевской области работает ПВО по вражеским беспилотникам. В Днепре и прилегающих районах слышны взрывы. Жителей призывают оставаться в укрытиях. Об этом пишет УНН со ссылкой на мониторинговые каналы и Киевскую областную военную администрацию.
Подробности
По данным ОВА, в ночь на 20 сентября в Киевской области слышна работа ПВО по российским дронам.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников
В то же время в Днепре раздаются взрывы. Предварительно, город под атакой БпЛА. Кроме этого, взрывы прозвучали и в Павлограде. Граждан призывают не пренебрегать тревогой и находиться подальше от окон.
Напомним
В ночь на 19 сентября Киев атаковали вражеские дроны. В частности, взрывы слышали в Шевченковском и Оболонском районах.
Обломки вражеского БпЛА упали в нескольких локациях столицы, в результате чего повреждена троллейбусная сеть.
