Киевщина и Днепр под атакой вражеских дронов: что известно

$41.250.05
48.780.01
ukenru
19 сентября, 18:48 • 10213 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 17609 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 17809 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 21937 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 34579 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 23979 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 31435 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 38081 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 43790 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 60033 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Под Купянском поврежден и затоплен газопровод, через который прорывались россияне - ОК "Север"19 сентября, 15:30 • 3976 просмотра
Силы беспилотных систем уничтожили переправу и несколько танков противника: видеоVideo19 сентября, 16:12 • 5682 просмотра
В Запорожье российский дрон попал в гражданский автомобиль: погибли супруги19 сентября, 17:25 • 4126 просмотра
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинкуPhoto19 сентября, 19:12 • 10199 просмотра
Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсетиVideo20:05 • 4426 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 22063 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 34579 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 31435 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 60033 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 65838 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 21937 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 22063 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 13659 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 17522 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 20035 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
СВИФТ

Киевщина и Днепр под атакой вражеских дронов: что известно

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Ночью 20 сентября на Киевщине работает ПВО по вражеским беспилотникам. В Днепре и Павлограде слышны взрывы, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Киевщина и Днепр под атакой вражеских дронов: что известно

В Киевской области работает ПВО по вражеским беспилотникам. В Днепре и прилегающих районах слышны взрывы. Жителей призывают оставаться в укрытиях. Об этом пишет УНН со ссылкой на мониторинговые каналы и Киевскую областную военную администрацию.

Подробности

По данным ОВА, в ночь на 20 сентября в Киевской области слышна работа ПВО по российским дронам. 

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников

- говорится в сообщении.

В то же время в Днепре раздаются взрывы. Предварительно, город под атакой БпЛА. Кроме этого, взрывы прозвучали и в Павлограде. Граждан призывают не пренебрегать тревогой и находиться подальше от окон.

Напомним

В ночь на 19 сентября Киев атаковали вражеские дроны. В частности, взрывы слышали в Шевченковском и Оболонском районах. 

Обломки вражеского БпЛА упали в нескольких локациях столицы, в результате чего повреждена троллейбусная сеть.

россия продолжит атаковать энергетические и железнодорожные объекты в Украине - Зеленский17.09.25, 19:02 • 3443 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Киевская область
Днепр
Павлоград
Киев