путин планирует продолжать атаковать энергетическую сеть и инфраструктуру Украины - СМИ

российский диктатор владимир путин пришел к выводу, что военная эскалация – лучший способ принудить Украину к переговорам на его условиях, и что президент США Дональд Трамп вряд ли сделает что-то для усиления обороны Киева. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, близких к кремлю, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что российские войска уже усилили свои атаки на военные и гражданские цели в Украине с момента встречи двух лидеров в Анкоридже в прошлом месяце, а Президент Украины Владимир Зеленский отклонил требование путина отказаться от большей территории на востоке Украины.

путин намерен продолжать атаковать энергетическую сеть и другую инфраструктуру Киева - сообщили СМИ источники, попросившие не называть их имен, обсуждая конфиденциальную информацию.

Переговоры на Аляске убедили путина, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в конфликт, добавили они.

Добавим

В ответ на усиление агрессии россии Трамп на этой неделе выразил свое разочарование подходом путина и предложил идею ужесточения санкций против москвы и ее союзников, чтобы перекрыть доходы россии от нефти. Но в то же время он настаивает на том, чтобы европейские союзники Киева приняли сложные меры, прежде чем США предпримут какие-либо шаги.

Трамп призвал страны "Большой семерки" ввести пошлины для Китая и Индии в качестве наказания за покупку российского газа, пока официальные лица обсуждают дополнительные меры против Кремля. Европейский Союз также обсуждает еще один пакет санкций и планирует ускорить постепенный отказ от российского СПГ.

G7 стремится к "решительным" действиям для прекращения войны в Украине - министр финансов Канады

Недавняя тактика москвы подчеркивает, насколько признаки сдержанности со стороны Вашингтона подбадривают кремль, который продвигает войну на истощение, направленную на то, чтобы заставить Украину пойти на уступки. Российские чиновники считают, что эта стратегия потенциально подрывает обороноспособность Киева, а также формирует почву для будущих переговоров, добавляет издание.

"Для путина важно показать Трампу и европейцам, что он все еще может позволить себе эскалацию ситуации", — сказала Вита Спивак, аналитик по вопросам россии из лондонской консалтинговой компании Gatehouse Advisory Partners. "путин пытается увеличить свое влияние для следующего раунда переговоров по Украине, когда бы он ни состоялся".

В Анкоридже путин предложил прекратить боевые действия и заморозить линию соприкосновения на юге Украины, если Киев согласится уступить непокоренную территорию в двух восточных регионах. Ранее он требовал, чтобы Украина ограничила численность своих вооруженных сил и отказалась от своей цели вступления в НАТО.

Украина отклонила эти условия, и путин считает, что это оправдывает его эскалацию, заявили люди, близкие к Кремлю.

Дальнобойные атаки россии на городские районы Украины уменьшились в период перед саммитом, но с тех пор возросли. За месяц после переговоров количество атак беспилотников и ракет возросло примерно на 46%, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg на основе командования Воздушных сил Украины. 16 сентября Зеленский заявил, что с начала сентября россия выпустила 3500 беспилотников различных типов, почти 190 ракет и более 2500 бомб.

Напомним

Как сообщили в Воздушных силах, россия ночью запустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников, применяя традиционную тактику одновременного удара по определенным объектам большим количеством ракет и дронов, вражескую атаку отбивали в том числе истребители F-16, обезврежена 31 ракета и 552 беспилотника.