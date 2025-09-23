Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН: что известно
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН во вторник, 23 сентября. Детали визита пока неизвестны.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во вторник, 23 сентября, в штаб-квартиру ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Freedom.
Детали
Сообщается, что сегодня же должна состояться встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Другие детали пока неизвестны.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Нью-Йорке началась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 29 сентября. Ожидается выступление около сотни президентов и более 40 премьер-министров.
Также УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попытается убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживает Украина и ее европейские союзники.