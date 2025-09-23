$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 2824 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 12728 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 11623 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 36161 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 32371 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 32941 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 47617 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48286 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44414 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69574 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН: что известно

Киев • УНН

 • 1428 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН во вторник, 23 сентября. Детали визита пока неизвестны.

Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во вторник, 23 сентября, в штаб-квартиру ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Freedom.

Детали

Сообщается, что сегодня же должна состояться встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Другие детали пока неизвестны.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Нью-Йорке началась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 29 сентября. Ожидается выступление около сотни президентов и более 40 премьер-министров.

Также УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН попытается убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживает Украина и ее европейские союзники.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Владимир Зеленский