Голос Украины в эти дни будет звучать в ООН особенно сильно ради возвращения детей и гарантий безопасности - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, голос Украины в эти дни будет звучать в ООН особенно сильно – ради возвращения детей, гарантий безопасности и усиления давления на РФ, передает УНН.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН – принял участие в открытии. Голос Украины здесь в эти дни будет звучать особенно сильно – ради возвращения наших детей, гарантий безопасности и усиления давления на рф. Сделаем все, чтобы наши дипломатические позиции, наша армия, поддержка наших людей были еще сильнее

По его словам, важно, чтобы все встречи, запланированные на полях Ассамблеи, дали результат.

Самое главное – действовать вместе, в единстве со всеми партнерами. Благодарен всем, кто уже с Украиной и готов работать дальше ради мира