Швейцария готова принять встречу лидеров Украины и рф: Зеленский встретился с Келлер-Зуттер
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, обсудив дипломатическую работу для достижения мира и готовность Швейцарии принять встречу лидеров с рф. Стороны также отметили расширение агрессии рф и обсудили культурный проект и продовольственную безопасность.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Лидеры говорили о дипломатической работе для достижения мира, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
По данным ОП, Зеленский подтвердил свою готовность к встрече с российской стороной на уровне лидеров. Карин Келлер-Зуттер заверила, что Швейцария готова принять такую встречу. Однако президенты имеют одинаковое видение: пока нет никаких шагов, которые свидетельствовали бы о том, что Россия хочет закончить войну.
Стороны отметили, что нарушения со стороны России воздушного пространства государств – членов НАТО и фиксация дронов во все большем количестве стран не случайны. Это расширение агрессии.
Кроме того, Владимир Зеленский и Карин Келлер-Зуттер обсудили сотрудничество, связанное с реализацией крупного культурного проекта, и продолжение партнерства по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.
Глава государства пригласил Президента Швейцарии приехать в Украину с визитом.
