Швейцария готова принять встречу лидеров Украины и рф: Зеленский встретился с Келлер-Зуттер

Эксклюзив
13:28 • 6926 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 22105 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 17862 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 45643 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 37628 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 36199 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 49484 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49473 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45178 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 70137 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
публикации
Эксклюзивы
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания
23 сентября, 07:45 • 39298 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадки
23 сентября, 08:45 • 35893 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico
23 сентября, 09:15 • 16670 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FT
23 сентября, 10:03 • 20915 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты
23 сентября, 10:33 • 19456 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 22120 просмотра
Эксклюзив
12:09 • 22120 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты
23 сентября, 10:33 • 19556 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадки
23 сентября, 08:45 • 36042 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания
23 сентября, 07:45 • 39444 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 05:00 • 45660 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Марко Рубио
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Нью-Йорк
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
12:00 • 9420 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
22 сентября, 11:26 • 74910 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
22 сентября, 10:56 • 36785 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
22 сентября, 05:42 • 52110 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00 • 103680 просмотра
Google Play
YouTube
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
E-6 Mercury

Швейцария готова принять встречу лидеров Украины и рф: Зеленский встретился с Келлер-Зуттер

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, обсудив дипломатическую работу для достижения мира и готовность Швейцарии принять встречу лидеров с рф. Стороны также отметили расширение агрессии рф и обсудили культурный проект и продовольственную безопасность.

Швейцария готова принять встречу лидеров Украины и рф: Зеленский встретился с Келлер-Зуттер

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Лидеры говорили о дипломатической работе для достижения мира, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

По данным ОП, Зеленский подтвердил свою готовность к встрече с российской стороной на уровне лидеров. Карин Келлер-Зуттер заверила, что Швейцария готова принять такую встречу. Однако президенты имеют одинаковое видение: пока нет никаких шагов, которые свидетельствовали бы о том, что Россия хочет закончить войну.

Украина не ждет чудес на фоне визита Зеленского в США для выступления в ООН и встречи с Трампом - Reuters23.09.25, 11:00 • 3276 просмотров

Стороны отметили, что нарушения со стороны России воздушного пространства государств – членов НАТО и фиксация дронов во все большем количестве стран не случайны. Это расширение агрессии.

Кроме того, Владимир Зеленский и Карин Келлер-Зуттер обсудили сотрудничество, связанное с реализацией крупного культурного проекта, и продолжение партнерства по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Глава государства пригласил Президента Швейцарии приехать в Украину с визитом.

Голос Украины в эти дни будет звучать в ООН особенно сильно ради возвращения детей и гарантий безопасности - Зеленский23.09.25, 18:38 • 982 просмотра

Антонина Туманова

НАТО
Швейцария
Владимир Зеленский
Украина