путин тоже провел разговор с Трампом — поздравил с юбилеем и жаловался на удары ВСУ
Киев • УНН
путин поздравил Трампа с 80-летием и пожаловался на удары ВСУ. Трамп, как утверждают в кремле, якобы заявил о готовности повлиять на Киев и Европу ради мира.
российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом - поздравил с днем рождения и пожаловался на удары ВСУ. В кремле утверждают, что американский лидер якобы заявил, что "готов повлиять и на европейцев, и на Киев в вопросе урегулирования", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Как сообщил помощник российского диктатора юрий ушаков, разговор носил дружеский и откровенный характер, он длился 55 минут. По его словам, путин поздравил Трампа с 80-летием, они обсудили возможные контакты представителей двух стран.
росСМИ также собрали основные заявления ушакова относительно разговора путина и Трампа:
- Трамп "был тронут" поздравлением путина, отметив, что он был первым из иностранных глав государств, кто позвонил в Белый дом;
- Трамп передал путину привет от своей жены Мелании, российский президент выразил ей наилучшие пожелания, оценив ее роль в воссоединении российских и украинских детей с семьями;
- собеседники затронули тему готовящегося меморандума между США и Ираном, Трамп сообщил, что итоги переговоров могут быть обнародованы сегодня;
- Трамп подчеркнул необходимость прекращения военных действий в Украине;
- путин отметил, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в россии мешают урегулированию;
- американский лидер заявил, что "готов повлиять и на европейцев, и на Киев в вопросе урегулирования";
- Виткофф и Кушнер приедут в москву в ближайшее время.
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