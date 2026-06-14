путин тоже провел разговор с Трампом — поздравил с юбилеем и жаловался на удары ВСУ

российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом - поздравил с днем рождения и пожаловался на удары ВСУ. В кремле утверждают, что американский лидер якобы заявил, что "готов повлиять и на европейцев, и на Киев в вопросе урегулирования", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщил помощник российского диктатора юрий ушаков, разговор носил дружеский и откровенный характер, он длился 55 минут. По его словам, путин поздравил Трампа с 80-летием, они обсудили возможные контакты представителей двух стран.

росСМИ также собрали основные заявления ушакова относительно разговора путина и Трампа:

Трамп "был тронут" поздравлением путина, отметив, что он был первым из иностранных глав государств, кто позвонил в Белый дом;

Трамп передал путину привет от своей жены Мелании, российский президент выразил ей наилучшие пожелания, оценив ее роль в воссоединении российских и украинских детей с семьями;

собеседники затронули тему готовящегося меморандума между США и Ираном, Трамп сообщил, что итоги переговоров могут быть обнародованы сегодня;

Трамп подчеркнул необходимость прекращения военных действий в Украине;

путин отметил, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в россии мешают урегулированию;

американский лидер заявил, что "готов повлиять и на европейцев, и на Киев в вопросе урегулирования";

Виткофф и Кушнер приедут в москву в ближайшее время.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с президентом США Дональдом Трампом, а также анонсировал встречу на саммите G7.