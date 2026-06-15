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путин цинично поздравил Трампа, а затем ударил по Украине - Зеленский

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Зеленский заявил о цинизме путина из-за обстрела Украины после поздравления Трампа. Атака на Киев вызвала пожар в Киево-Печерской лавре.

путин цинично поздравил Трампа, а затем ударил по Украине - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин неслучайно поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения перед очередной массированной атакой по Украине. Об этом глава государства сказал во время посещения Киево-Печерской лавры 15 июня, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, Путин мог рассчитывать на то, что сначала состоится разговор с президентом США, чтобы во время поздравления не пришлось реагировать на новый российский удар.

"Я считаю, что он рассчитывал, что сначала будет поздравлять президента Соединенных Штатов Америки. Безусловно, если бы атака уже была, команда президента и сам он, я думаю, подняли бы этот вопрос", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такая последовательность действий Кремля не случайна. Зеленский назвал поведение Путина циничным, так как после дипломатического жеста Россия нанесла очередной массированный удар по Украине.

"Поэтому он, как всегда, абсолютно цинично сначала поздравил президента США и после этого абсолютно цинично нанес массированный удар по Украине. Я думаю, это не случайно", — отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что Россия продолжает демонстрировать нежелание прекращать войну и использует атаки как инструмент давления на Украину.

Напомним

В ночь на понедельник, 15 июня, Киев подвергся массированной комбинированной атаке РФ. В результате обстрела, в частности, произошло возгорание на территории Киево-Печерской лавры.

Александра Василенко

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