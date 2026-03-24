Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Селін Діон анонсувала низку концертів у Парижі після тривалої паузи

Співачка виступатиме двічі на тиждень у вересні та жовтні на Paris La Défense Arena. Це перші сольні шоу зірки після діагностування синдрому скутої людини.

Світова поп-зірка Селін Діон повертається на сцену після тривалої перерви, викликаної проблемами зі здоров’ям. Цього року співачка планує серію концертів у Парижі, які відбудуться на новій арені Paris La Défense Arena, здатній прийняти 40 тисяч глядачів. Організацією шоу займається концерн Live Nation, а саму арену вже відвідали такі артисти, як Тейлор Свіфт, The Rolling Stones та Кендрік Ламар, передає УНН з посиланням на Variety. 

Концерти відбуватимуться двічі на тиждень протягом вересня та жовтня. Історія цього повернення почалася ще в 2020 році, коли світовий тур Courage World Tour мав завітати до Парижа, але пандемія та подальші проблеми зі здоров’ям співачки відклали плани. У 2022 році Діон діагностували рідкісне неврологічне захворювання — синдром скутої людини, який ускладнює рухи та впливає на вокальні можливості.

Боротьба з хворобою стала основою документального фільму "I Am: Celine Dion" 2024 року, режисером якого стала Ірін Тейлор. Нещодавно Діон поділилася спогадами про творчі проєкти з французьким каналом M6, зокрема про співпрацю з легендарним Жан-Жаком Голдманом.

Повернення Діон на сцену вже справило враження на глядачів: під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року вона виконала пісню Едіт Піаф біля Ейфелевої вежі, що стало знаковим моментом її творчого відродження.

Селін Діон офіційно приєдналася до TikTok, де планує ділитися закулісними моментами та особистими історіями. Її перші відео вже викликали позитивну реакцію та зібрали мільйони підписників.

