57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новое

Легендарная канадская певица Селин Дион официально завела аккаунт в TikTok и уже начала публиковать первые видео, открывая новый формат общения с фанатами, передает УНН.

В своем первом видео артистка призналась, что для нее это совершенно новый опыт и целый мир возможностей. Артистка планирует делиться закулисными моментами концертов, креативными экспериментами и личными историями, что позволит фанатам ближе познакомиться с ее жизнью и творчеством.

Уже первые публикации вызвали волну позитивных комментариев и лайков от поклонников со всего мира. В частности, первый ролик знаменитости вызвал шквал эмоций у фолловеров. В видео Селин появилась в черном свитшоте с надписью "Селин".

"Меня зовут Селин. Сколько мне лет? У меня есть дети", - говорит певица. Затем она подражает им: "„Мы должны завести тебе тикток". Я такая: "Что? Тикток? Я уже это слышала". Вдруг я становлюсь крутой. Селин Дион – это круто. Это потрясающе. Тикток, я иду к тебе. Чао".

Кроме того, звезда добавила к этому ролику следующую подпись: "Они сказали мне: "Селин, пришло время…" Я спросила: "Время для чего?" Оказалось, что пришло время для чего-то совершенно нового. Моя команда все организовала, вернула мне телефон и тихо исчезла. Так что теперь я учусь, как работает TikTok… одно видео за раз".

Кстати, на Tik Tok Дион уже подписалось 5 миллионов пользователей. Звезда уже собрала более 34 миллионов лайков.