57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно нове

Легендарна канадська співачка Селін Діон офіційно завела акаунт у TikTok і вже розпочала публікувати перші відео, відкриваючи новий формат спілкування з фанами, передає УНН.

У своєму першому відео артистка зізналася, що для неї це абсолютно новий досвід і цілий світ можливостей. Артистка планує ділитися закулісними моментами концертів, креативними експериментами та особистими історіями, що дозволять фанам ближче познайомитися з її життям та творчістю.

Уже перші публікації викликали хвилю позитивних коментарів і лайків від шанувальників з усього світу. Зокрема, перший ролик знаменитості викликав шквал емоцій у фоловерів. У відео Селін з'явилася у чорному світшоті з написом "Селін".

"Мене звуть Селін. Скільки мені років? Я маю дітей" - каже співачка. Потім вона наслідує їх: "„Ми повинні завести тобі тікток". Я така: "Що? Тікток? Я вже це чула". Раптом я стаю крутою. Селін Діон – це круто. Це приголомшливо. Тікток, я йду до тебе. Чао".

Крім того, зірка додала до цього ролика наступний підпис: "Вони сказали мені: "Селін, настав час…" Я спитала: "Час для чого?" Виявилося, що настав час для чогось абсолютно нового. Моя команда все організувала, повернула мені телефон і тихо зникла. Тож тепер я вчуся, як працює TikTok… одне відео за раз".

До речі на Tik Tok Діон вже підписалося 5 мільйонів користувачів. Зірка вже зібрала більш ніж 34 мільйони лайків.