57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно нове
Київ • УНН
Легендарна канадська співачка Селін Діон офіційно приєдналася до TikTok, де планує ділитися закулісними моментами та особистими історіями. Її перші відео вже викликали позитивну реакцію та зібрали мільйони підписників.
Легендарна канадська співачка Селін Діон офіційно завела акаунт у TikTok і вже розпочала публікувати перші відео, відкриваючи новий формат спілкування з фанами, передає УНН.
У своєму першому відео артистка зізналася, що для неї це абсолютно новий досвід і цілий світ можливостей. Артистка планує ділитися закулісними моментами концертів, креативними експериментами та особистими історіями, що дозволять фанам ближче познайомитися з її життям та творчістю.
Уже перші публікації викликали хвилю позитивних коментарів і лайків від шанувальників з усього світу. Зокрема, перший ролик знаменитості викликав шквал емоцій у фоловерів. У відео Селін з'явилася у чорному світшоті з написом "Селін".
"Мене звуть Селін. Скільки мені років? Я маю дітей" - каже співачка. Потім вона наслідує їх: "„Ми повинні завести тобі тікток". Я така: "Що? Тікток? Я вже це чула". Раптом я стаю крутою. Селін Діон – це круто. Це приголомшливо. Тікток, я йду до тебе. Чао".
Крім того, зірка додала до цього ролика наступний підпис: "Вони сказали мені: "Селін, настав час…" Я спитала: "Час для чого?" Виявилося, що настав час для чогось абсолютно нового. Моя команда все організувала, повернула мені телефон і тихо зникла. Тож тепер я вчуся, як працює TikTok… одне відео за раз".
До речі на Tik Tok Діон вже підписалося 5 мільйонів користувачів. Зірка вже зібрала більш ніж 34 мільйони лайків.