57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно нове

Ексклюзив
12:21 • 2910 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 7834 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 11924 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 18175 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 27120 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 33637 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 40229 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 63311 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 47038 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 34485 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 15588 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 35990 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 40874 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 28881 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 14914 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 1228 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 68108 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 53993 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 56413 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 116602 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Марко Рубіо
Віктор Ляшко
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Одеська область
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 132 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 5342 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 7538 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 30440 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 30641 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
МіГ-29

57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно нове

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Легендарна канадська співачка Селін Діон офіційно приєдналася до TikTok, де планує ділитися закулісними моментами та особистими історіями. Її перші відео вже викликали позитивну реакцію та зібрали мільйони підписників.

57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно нове

Легендарна канадська співачка Селін Діон офіційно завела акаунт у TikTok і вже розпочала публікувати перші відео, відкриваючи новий формат спілкування з фанами, передає УНН.

У своєму першому відео артистка зізналася, що для неї це абсолютно новий досвід і цілий світ можливостей. Артистка планує ділитися закулісними моментами концертів, креативними експериментами та особистими історіями, що дозволять фанам ближче познайомитися з її життям та творчістю. 

Уже перші публікації викликали хвилю позитивних коментарів і лайків від шанувальників з усього світу. Зокрема, перший ролик знаменитості викликав шквал емоцій у фоловерів. У відео Селін з'явилася у чорному світшоті з написом "Селін". 

"Мене звуть Селін. Скільки мені років? Я маю дітей" - каже співачка. Потім вона наслідує їх: "„Ми повинні завести тобі тікток". Я така: "Що? Тікток? Я вже це чула". Раптом я стаю крутою. Селін Діон – це круто. Це приголомшливо. Тікток, я йду до тебе. Чао".

Крім того, зірка додала до цього ролика наступний підпис: "Вони сказали мені: "Селін, настав час…" Я спитала: "Час для чого?" Виявилося, що настав час для чогось абсолютно нового. Моя команда все організувала, повернула мені телефон і тихо зникла. Тож тепер я вчуся, як працює TikTok… одне відео за раз".

До речі на Tik Tok  Діон вже підписалося 5 мільйонів користувачів. Зірка вже зібрала більш ніж 34 мільйони лайків.

Станіслав Кармазін

Новини СвітуУНН Lite
Музикант
Тренд
Соціальна мережа
TikTok