Селін Діон оголосила перші концерти після діагнозу синдрому скутості

Київ • УНН

 • 3496 перегляди

Співачка виступить восени 2026 року з серією шоу на арені Paris La Défense. Це перше повернення зірки на сцену після діагностування синдрому скутості.

Фото: AP

Селін Діон повернеться на сцену восени 2026 року – це буде її перша серія концертів після того, як у 2022 році співачка повідомила про діагноз синдрому скутості. Про нові виступи артистка оголосила 30 березня, а її резиденція буде в Парижі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Діон проведе 10 концертів на арені Paris La Défense з 12 вересня по 14 жовтня. Серія виступів матиме назву "Céline Dion Paris 2026" і стане її першим масштабним поверненням до живих шоу після тривалої перерви через проблеми зі здоров’ям.

57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно нове30.01.26, 15:24 • 21655 переглядiв

У відеозверненні, записаному біля Ейфелевої вежі у день її 58-річчя, співачка подякувала шанувальникам за підтримку та сказала, що почувається "сильною" і "радісною" через повернення на сцену.

Протягом останніх кількох років, кожного дня, що минув, я відчувала ваші молитви та підтримку. Цього року я маю можливість знову побачити вас, виступити для вас у Парижі

– сказала Діон.

У програмі шоу заявлені її найвідоміші пісні англійською та французькою мовами. Постановкою займається креативний директор Вілло Перрон.

Що відомо про повернення артистки

Після оголошення про синдром скутості у 2022 році Селін Діон майже повністю припинила концертну діяльність і скасувала тур Courage World Tour. Одним із небагатьох її публічних виступів за цей час стало виконання пісні на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Попередня реєстрація на концерти в Парижі триватиме до 2 квітня, а продаж квитків стартує 7 квітня. Арена Paris La Défense вміщує близько 40 тисяч глядачів.

Степан Гафтко

КультураСвіт
Музикант
Ассошіейтед Прес
Париж