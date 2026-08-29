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Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сцену

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Селін Діон помітили в Парижі перед поверненням на сцену у вересні. Співачка має виступати у столиці Франції до травня 2027 року.

Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сцену

Канадська співачка Селін Діон 28 серпня з'явилася перед шанувальниками та фотографами в Парижі – це став її перший публічний вихід приблизно за два роки. Про це повідомляє E! News напередодні запланованої серії концертів артистки у французькій столиці, пише УНН.

Деталі

58-річну виконавицю хіта "My Heart Will Go On" помітили біля готелю в Парижі. Діон була одягнена в бежевий тренч та сонцезахисні окуляри і поспілкувалася із шанувальниками, які чекали на неї.

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Поява співачки відбулася за кілька тижнів до її повернення на сцену. У вересні Діон має розпочати концертну резиденцію в Парижі, яку анонсувала у березні з нагоди свого 58-річчя.

Селін Діон повертається до регулярних виступів

Цього року я отримую найкращий подарунок на день народження в моєму житті. У мене буде шанс побачити вас, виступити для вас

– говорила Діон, анонсуючи концерти.

Вересневі виступи стануть для володарки "Греммі першими після її появи на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі у 2024 році. Серія концертів у французькій столиці має тривати до травня 2027 року.

Перед поверненням на сцену Діон розповідала, що хоче максимально віддатися виступам після тривалої перерви. У 2022 році співачка повідомила, що у неї діагностували синдром скутої людини, через що вона була змушена суттєво скоротити концертну діяльність.

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Степан Гафтко

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Париж