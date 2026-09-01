Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнять

Американская актриса Лиза Кудроу призналась, что не хочет исполнять культовую песню Smelly Cat по просьбе поклонников сериала «Друзья», где она сыграла Фиби Буффе. Об этом сообщает E! News со ссылкой на интервью актрисы для NPR, пишет УНН.

Детали

По словам Кудроу, даже спустя более чем 20 лет после завершения сериала люди продолжают останавливать её и просят спеть композицию, которая стала одной из самых известных шуток «Друзей».

Иногда люди останавливают меня и говорят: «О, спой Smelly Cat». Я не хочу этого делать. Я действительно не хочу этого делать — сказала актриса.

В то же время актриса подчеркнула, что её отказ не связан с негативным отношением к сериалу. По её словам, у неё нет никаких претензий к «Друзьям», и она с теплотой вспоминает отношения с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвидом Швиммером, Мэттом Лебланом и Мэттью Перри.

Кудроу рассказала, что актёры много времени проводили вместе даже за пределами непосредственных съёмок — в частности, играли в покер во время перерывов. Она назвала их отношения редким примером настоящего взаимного уважения.

После смерти Мэттью Перри в 2023 году Кудроу начала пересматривать «Друзей», хотя во время выхода сериала почти этого не делала. По словам актрисы, просмотр старых эпизодов стал для неё своеобразным утешением и напомнил, насколько смешным был её коллега.

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