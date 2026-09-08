Украина надеется на поддержку США в реализации антибаллистического проекта Freyja - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку США в реализации антибаллистического проекта Freyja.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на поддержку США в реализации антибаллистической системы Freyja. Вместе с тем он подчеркнул, что работа над проектом продолжается совместно с европейскими партнерами, сообщает УНН.
Детали
Нужны ракеты, вы знаете. Мы готовим свою программу Freyja, очень надеемся, что и эту программу американцы будут поддерживать, но тем не менее с европейцами мы точно получим желаемый результат. Пока этого результата не будет, нам нужны пакеты баллистики от американцев. Они подробно услышали, что нам нужно и к какому сроку
Комментируя ночную атаку россиян, Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные сбили около 90% воздушных целей, однако с баллистическими ракетами ситуация остается сложной.
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал встречи с представителями государств и оборонных компаний, привлеченных к разработке совместной антибаллистической программы Freyja.
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-907.09.2026, 15:38 • 57815 просмотров
Что такое Freyja
Freyja - инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.
Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, другие компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы - радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю. Первый перехват баллистической цели системой запланирован на 2027 год.