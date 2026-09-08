Украина надеется на поддержку США в реализации антибаллистического проекта Freyja - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на поддержку США в реализации антибаллистической системы Freyja. Вместе с тем он подчеркнул, что работа над проектом продолжается совместно с европейскими партнерами, сообщает УНН.

Нужны ракеты, вы знаете. Мы готовим свою программу Freyja, очень надеемся, что и эту программу американцы будут поддерживать, но тем не менее с европейцами мы точно получим желаемый результат. Пока этого результата не будет, нам нужны пакеты баллистики от американцев. Они подробно услышали, что нам нужно и к какому сроку