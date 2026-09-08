Украина надеется на поддержку США в реализации антибаллистического проекта Freyja - Зеленский

$44.470.1051.680.11
ukenru
10:13 • 2652 просмотра
россияне ударили «шахедом» по телеканалам «Мы — Украина» и «Мы — Украина+», есть пострадавшие Photo
08:35 • 12567 просмотра
Количество пострадавших в Киеве возросло до 16 после ночной атаки рф 8 сентябряPhoto
07:39 • 17876 просмотра
В шести регионах Украины наблюдаются отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов
06:50 • 18025 просмотра
российские войска атаковали поезд Киев - Сумы, удалось спасти 90 пассажировVideo
8 сентября, 03:56 • 26146 просмотра
Атака на Киев: двое погибших и семеро пострадавших
7 сентября, 23:32 • 37614 просмотра
Кремль установил новый дедлайн для захвата Донецкой области — Палиса
7 сентября, 20:14 • 32951 просмотра
Генпрокурор Кравченко подал в отставку
7 сентября, 18:43 • 31734 просмотра
Украина хочет использовать сентябрь–октябрь для перезапуска дипломатического процесса - Зеленский
7 сентября, 17:44 • 28134 просмотра
Кабмин снова подал в Верховную Раду пакет законопроектов об отмене льгот на посылки стоимостью до 150 евро
7 сентября, 15:49 • 29545 просмотра
Международные резервы Украины продолжают "таять" — за август сократились до $48,7 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
60%
750мм
Популярные новости
Киев атакован ракетами: повреждены жилой дом и автомобиль8 сентября, 00:59 • 18481 просмотра
Бернем и Трамп обсудили прекращение огня в Украине8 сентября, 01:31 • 25707 просмотра
Атака на Киев: в учебном заведении вспыхнул пожар, в жилом доме заблокированы люди8 сентября, 01:43 • 20955 просмотра
Ночная атака на Киев: шестеро пострадавших, троих госпитализировали8 сентября, 03:02 • 29481 просмотра
ВСУ за сутки ликвидировали почти полторы тысячи российских военнослужащих и уничтожили 1 592 БПЛА — ГенштабPhoto8 сентября, 04:22 • 10221 просмотра
публикации
До €45 млрд в 2026 году: какие условия должна выполнить Украина для получения финансирования ЕС7 сентября, 18:16 • 39309 просмотра
Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура7 сентября, 13:32 • 54425 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября7 сентября, 13:02 • 56268 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-97 сентября, 12:38 • 57802 просмотра
От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса7 сентября, 11:15 • 56846 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Вигивский Иван Михайлович
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Одесская область
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 68076 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 64408 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 72387 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 89393 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 83955 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Крылатая ракета
P-800 Oniks
9К720 Искандер

Украина надеется на поддержку США в реализации антибаллистического проекта Freyja - Зеленский

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку США в реализации антибаллистического проекта Freyja.

Украина надеется на поддержку США в реализации антибаллистического проекта Freyja - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на поддержку США в реализации антибаллистической системы Freyja. Вместе с тем он подчеркнул, что работа над проектом продолжается совместно с европейскими партнерами, сообщает УНН.

Детали

Нужны ракеты, вы знаете. Мы готовим свою программу Freyja, очень надеемся, что и эту программу американцы будут поддерживать, но тем не менее с европейцами мы точно получим желаемый результат. Пока этого результата не будет, нам нужны пакеты баллистики от американцев. Они подробно услышали, что нам нужно и к какому сроку

 - отметил президент, отвечая на вопросы журналистов.

Комментируя ночную атаку россиян, Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные сбили около 90% воздушных целей, однако с баллистическими ракетами ситуация остается сложной.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал встречи с представителями государств и оборонных компаний, привлеченных к разработке совместной антибаллистической программы Freyja.

Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-907.09.2026, 15:38 • 57815 просмотров

Что такое Freyja

Freyja - инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, другие компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы - радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю. Первый перехват баллистической цели системой запланирован на 2027 год.

Евгений Царенко

Война в УкраинеПолитикаНовости МираТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина