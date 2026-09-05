Посланцы Трампа Уиткофф и Кушнер прибыли в москву - росСМИ

Самолет посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера прибыл в москву 5 сентября. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

По данным росСМИ, бизнес-джет, на борту которого могут находиться Уиткофф и Кушнер, прибыл в москву.

"Самолет приземлился в аэропорту "Внуково", — сказал источник росСМИ.

Как сообщается, в аэропорт Внуково приехали автомобили кортежа, который будет встречать американских переговорщиков.

Виткофф и Кушнер везут в москву и Киев предложение о завершении войны — Трамп

По данным SHOT, правительственный Boeing C‑32А вылетел из Майами накануне, затем вылетел из Хельсинки в направлении Петербурга. Воздушное судно должно было приземлиться во Внуково около 12 часов.

Дополнение

Когда 4 сентября его спросили о визите, президент США Дональд Трамп сказал, что "они привезут с собой предложение прекратить войну", хотя он не сообщил никаких подробностей.

По словам близких к кремлю людей, "ожидания от визита крайне низкие".

Уиткофф и Кушнер отправятся из москвы, чтобы посетить Украину в воскресенье, 6 сентября, заявил Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 4 сентября. Цель Киева заключается в том, чтобы сделать визит "как можно более конструктивным и содержательным", сказал он.

"Нужно искать реальные варианты, как эту войну закончить", — сказал Президент Украины. Украина не будет наносить авиаудары в течение периода, необходимого для визита США, и ожидает от россии взаимности, заявил Зеленский.

Но россия в ночь на 5 сентября продолжила удары по Украине, в том числе баллистическими ракетами и реактивными дронами.