Кушнер и Виткофф прибыли в Киев после визита в москву
Киев • УНН
Спецпредставители Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф прибыли в Киев поездом после визита в москву. На табло поезд назвали «экспрессом мира».
Специальные представители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф уже прибыли в Киев после того, как посетили Москву. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Подробности
Американская делегация прибыла в столицу Украины поездом. Сообщается, что поезд, на котором Уиткофф и Кушнер приехали в Киев, на табло вокзала назвали «экспрессом мира».
В сети появились фото и видео проезда кортежей с представителями США. Об этом сообщает Радио Свобода.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в состав американской делегации, посетившей Москву, входил исполняющий обязанности руководителя санкционного подразделения Министерства финансов США Джин Ленг. Это может свидетельствовать о том, что санкции США против России были среди тем переговоров.
У российского диктатора Владимира Путина назвали встречу со специальными представителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером «содержательной, конструктивной, максимально откровенной». При этом Путин заявил, что «киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов».
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к конструктивному разговору с США и заинтересована в скорейшем завершении войны.