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Трагедія на золотій копальні у ЦАР: під завалами загинули щонайменше 100 людей

Київ • УНН

 • 116 перегляди

На заході ЦАР обвалилася кустарна золота копальня, загинули щонайменше 100 людей. Пошукові роботи тривають, частина старателів зникла.

Трагедія на золотій копальні у ЦАР: під завалами загинули щонайменше 100 людей

У Центральноафриканській Республіці щонайменше 100 людей загинули внаслідок обвалу кустарної золотої копальні на заході країни поблизу кордону з Камеруном. Про це повідомляє УНН із посиланням на EFE та міжнародні ЗМІ.

Остаточна кількість жертв поки не встановлена, пошукові роботи тривають.

Деталі

Трагедія сталася 18 серпня на золотодобувній ділянці в районі Замбое у префектурі Нана-Мамбере, неподалік камерунського міста Гаруа-Булай.

Спочатку місцеві посадовці повідомляли про щонайменше 30 загиблих. Згодом заступник місцевого керівника Сулейман Бі заявив, що кількість підтверджених жертв зросла щонайменше до 100 осіб. За його словами, це число не є остаточним.

Водночас камерунські ЗМІ з посиланням на мера Гаруа-Булай Амаду Абдона повідомляли про 107 тіл, нібито вилучених з-під завалів. Ці дані поки не отримали окремого підтвердження від центральної влади ЦАР.

За словами очевидців, перед обвалом працівники копальні почули сильний шум, після чого частина ґрунту зійшла вниз і засипала людей, які перебували у виробках. Один із місцевих золотошукачів Вільфрід Нголоянге розповів, що після обвалу на місці почули крики людей. Інший працівник, Флоріан Гагенде, повідомив, що частина старателів досі вважається зниклою безвісти.

Пошукова операція ускладнюється нестачею техніки та рятувального обладнання. За словами місцевих жителів, значну частину робіт виконують самі золотошукачі. Постраждалих доправляють для лікування до міста Буар.

Місцева влада зазначає, що на ділянці золото видобували кустарним способом із недостатнім дотриманням норм безпеки. Старателі нерідко риють глибокі шахти та колодязі без належного укріплення, що значно підвищує ризик обвалів.

Представник уряду Центральноафриканської Республіки Еварист Нгамана висловив співчуття родинам загиблих та заявив, що влада працює над наданням допомоги постраждалим.

Контекст

Кустарний видобуток золота залишається важливим джерелом доходу для тисяч жителів Центральноафриканської Республіки, особливо у західних регіонах країни. Водночас значна частина таких копалень працює із мінімальним контролем та без необхідних заходів безпеки.

У 2026 році в країні вже сталося кілька смертельних аварій на золотих копальнях. У березні внаслідок одного з обвалів загинули вісім шахтарів, у травні на іншій ділянці жертвами обрушення стали 23 людини. У червні ще вісім старателів загинули під час обвалу копальні у префектурі Нана-Мамбере.

Нагадаємо

У березні 2026 року понад 200 людей загинули внаслідок масштабного зсуву на руднику в Конго.

Олександра Василенко

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Центральноафриканська Республіка
Демократична Республіка Конго