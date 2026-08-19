Трагедия на золотом руднике в ЦАР: под завалами погибли по меньшей мере 100 человек

В Центральноафриканской Республике по меньшей мере 100 человек погибли в результате обрушения кустарной золотодобывающей шахты на западе страны, недалеко от границы с Камеруном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EFE и международные СМИ.

Окончательное число жертв пока не установлено, поисковые работы продолжаются.

Детали

Трагедия произошла 18 августа на золотодобывающем участке в районе Замбое в префектуре Нана-Мамбере, недалеко от камерунского города Гаруа-Булай.

Сначала местные чиновники сообщали как минимум о 30 погибших. Позже заместитель местного руководителя Сулейман Би заявил, что число подтвержденных жертв возросло как минимум до 100 человек. По его словам, это число не является окончательным.

В то же время камерунские СМИ со ссылкой на мэра Гаруа-Булай Амаду Абдона сообщали о 107 телах, якобы извлеченных из-под завалов. Эти данные пока не получили отдельного подтверждения со стороны центральных властей ЦАР.

По словам очевидцев, перед обрушением работники шахты услышали сильный шум, после чего часть грунта обрушилась вниз и засыпала людей, находившихся в выработках. Один из местных золотодобытчиков Вильфрид Нголоянге рассказал, что после обрушения на месте были слышны крики людей. Другой работник, Флориан Гагенде, сообщил, что часть старателей до сих пор числится пропавшими без вести.

Поисковая операция осложняется нехваткой техники и спасательного оборудования. По словам местных жителей, значительную часть работ выполняют сами золотодобытчики. Пострадавших доставляют для лечения в город Буар.

Местные власти отмечают, что на участке золото добывали кустарным способом, с недостаточным соблюдением норм безопасности. Старатели нередко роют глубокие шахты и колодцы без надлежащего укрепления, что значительно повышает риск обрушений.

Представитель правительства Центральноафриканской Республики Эварист Нгамана выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что власти работают над оказанием помощи пострадавшим.

Контекст

Кустарная добыча золота остается важным источником дохода для тысяч жителей Центральноафриканской Республики, особенно в западных регионах страны. В то же время значительная часть таких шахт работает при минимальном контроле и без необходимых мер безопасности.

В 2026 году в стране уже произошло несколько смертельных аварий на золотых шахтах. В марте в результате одного из обрушений погибли восемь шахтеров, в мае на другом участке жертвами обрушения стали 23 человека. В июне еще восемь старателей погибли во время обрушения шахты в префектуре Нана-Мамбере.

Напомним

В марте 2026 года более 200 человек погибли в результате масштабного оползня на руднике в Конго.