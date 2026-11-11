Кенія на шляху до статусу вільної від Еболи - виписала останнього пацієнта

Кенія виписала останнього в країні пацієнта з Еболою – сьомого, хто одужав від вірусу, – що стало важливою віхою в зусиллях щодо стримування хвороби в цій східноафриканській країні, яка зараз розпочинає 42-денний зворотний відлік до офіційного оголошення країною, вільною від Еболи. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

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Перший випадок захворювання на Еболу було підтверджено на початку жовтня, коли кенійський бізнесмен помер протягом кількох днів після прибуття до столиці Найробі.

Він заразився вірусом у Демократичній Республіці Конго, де понад 5000 людей померли під час спалаху, що розпочався у травні. Його мати також згодом померла.

Міністр охорони здоров'я Кенії заявив, що 135 ідентифікованих контактів інфікованих пацієнтів також завершили 21 день в ізоляції.

"Сьогодні, з випискою останнього пацієнта, ми можемо підтвердити та повідомити світові, що семеро пацієнтів одужали, і всі контакти завершили подальше спостереження", – сказав Аден Дуале.

Африканські центри з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC) назвали це важливим досягненням у регіональній відповіді на спалах.

"Це обнадійливий момент для Кенії та для Африки. Ми повинні підтримувати спостереження та пильність, доки спалах не буде офіційно оголошено завершеним", – написала у X голова Центрів контролю та профілактики захворювань Африки Джин Касея.

Кенія не повідомляла про нові підтверджені випадки з 20 жовтня.

Усі випадки в Кенії були пов'язані з чоловіком, який подорожував з ДР Конго через Уганду, при цьому представники охорони здоров'я не повідомляли про жодні докази передачі вірусу в ширшому середовищі.

Серед тих, хто одужав після лікування, було чотири медичних працівники.

Уганда, яка має довгий кордон з ДР Конго, була серед перших постраждалих країн, але 27 серпня оголосила про припинення спалаху Еболи у себе.

Поточний спалах у ДР Конго спричинений штамом Еболи Bundibugyo, який є відносно рідкісним, і проти якого немає затвердженої вакцини чи лікування, хоча випробування ще тривають.

Кенія підтвердила восьмий випадок Еболи на тлі поширення спалаху в Конго