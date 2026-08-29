Король Уганди, який був колись наймолодшим монархом світу, зійшовши на престол у три роки, помер у віці 34 років

$44.540.0351.860.15
ukenru
20:21 • 12439 перегляди
"Трагедія у Вишневому не стала уроком" – Корецький відреагував на пожежу з детонацією на Київщині
19:27 • 14171 перегляди
На Київщині після атаки рф горять склади - в ОВА закликали жителів не наближатись до місця події через вибухи
28 серпня, 17:06 • 28448 перегляди
АТБ вводить ліміти, а "Сільпо" — ні: що відбувається з продажем продуктів в Україні
28 серпня, 16:13 • 27878 перегляди
У Міноборони заявили, що ШІ заощаджує до 90% часу на пошук ворожих цілей на фото й відео
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 37688 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
28 серпня, 12:36 • 28726 перегляди
ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire PointVideo
28 серпня, 12:21 • 39196 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково
28 серпня, 11:37 • 20928 перегляди
рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро 
28 серпня, 10:21 • 20404 перегляди
Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489Video
28 серпня, 09:56 • 38968 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.6м/с
67%
752мм
Популярнi новини
АП ВАКС відмовився передавати справу Коломойського до іншого суду28 серпня, 13:30 • 8978 перегляди
Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 000 людей щомісяця - Буданов28 серпня, 14:21 • 7968 перегляди
У Німеччині виноград збирають рекордно рано через спеку: очікується, що врожай буде меншим28 серпня, 15:39 • 3922 перегляди
На Житомирській трасі біля Києва стався вибух, попередньо, з подальшою детонацієюVideo18:41 • 13505 перегляди
На тлі вибухів на трасі Київ - Чоп перекрили рух з 15 по 32 кмPhoto19:02 • 4170 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 37688 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 34335 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 39196 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 38968 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 38724 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Білошицький
Джон Реткліфф (політик)
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto22:05 • 844 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 63977 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 94717 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 91286 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 129941 перегляди
Актуальне
The Guardian
Соціальна мережа
Financial Times
Гриби
БМ-27 «Ураган»

Король Уганди, який був колись наймолодшим монархом світу, зійшовши на престол у три роки, помер у віці 34 років

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Король Тооро Ойо Ньїмба помер у США у віці 34 років. Причину смерті не розкривають, монарх залишив спадкоємця.

Король Уганди, який був колись наймолодшим монархом світу, зійшовши на престол у три роки, помер у віці 34 років

Король угандійського королівства Тооро Ойо Ньїмба Кабамба Ігуру Рукіді IV, який у 1995 році став наймолодшим правлячим монархом у світі, помер 27 серпня у віці 34 років. Про це повідомляє Reuters із посиланням на прем'єр-міністра королівства Келвіна Армстронга Рвомііру Акіікі, пише УНН.

Деталі

Король помер близько 22:00 за місцевим часом. Причину смерті не розкривають, однак незадовго до оголошення про його смерть угандійський уряд повідомляв, що монарх проходив лікування у США.

Норвегія вже отримала нового короля - після смерті батька ним автоматично став Гокон28.08.26, 11:22 • 3694 перегляди

Рукіді IV очолював Тооро – невелике традиційне королівство на заході Уганди поблизу кордону з Демократичною Республікою Конго. Він був коронований 12 вересня 1995 року у віці трьох років після смерті свого батька Патріка Девіда Метью Кабойо Олімі III.

Наймолодший монарх світу

Уганда є республікою, однак у країні збереглися кілька традиційних монархій, сформованих ще в доколоніальний період. Їхня політична влада переважно символічна, водночас вони зберігають значний культурний і суспільний вплив.

Це незмірна втрата

– заявив прем'єр-міністр королівства.

За його словами, Ойо Ньїмба не був одружений, однак залишив спадкоємця, тому "безперервність корони гарантована".

Смерть 34-річного монарха викликала хвилю скорботи в Уганді. Ойо Ньїмба очолював королівство понад 30 років.

Труну короля Гаральда привезли до Королівського палацу в Осло28.08.26, 23:58 • 1102 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Уганда
Reuters
Демократична Республіка Конго