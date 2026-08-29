Король Уганди, який був колись наймолодшим монархом світу, зійшовши на престол у три роки, помер у віці 34 років
Київ • УНН
Король Тооро Ойо Ньїмба помер у США у віці 34 років. Причину смерті не розкривають, монарх залишив спадкоємця.
Король угандійського королівства Тооро Ойо Ньїмба Кабамба Ігуру Рукіді IV, який у 1995 році став наймолодшим правлячим монархом у світі, помер 27 серпня у віці 34 років. Про це повідомляє Reuters із посиланням на прем'єр-міністра королівства Келвіна Армстронга Рвомііру Акіікі, пише УНН.
Деталі
Король помер близько 22:00 за місцевим часом. Причину смерті не розкривають, однак незадовго до оголошення про його смерть угандійський уряд повідомляв, що монарх проходив лікування у США.
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Рукіді IV очолював Тооро – невелике традиційне королівство на заході Уганди поблизу кордону з Демократичною Республікою Конго. Він був коронований 12 вересня 1995 року у віці трьох років після смерті свого батька Патріка Девіда Метью Кабойо Олімі III.
Наймолодший монарх світу
Уганда є республікою, однак у країні збереглися кілька традиційних монархій, сформованих ще в доколоніальний період. Їхня політична влада переважно символічна, водночас вони зберігають значний культурний і суспільний вплив.
Це незмірна втрата
За його словами, Ойо Ньїмба не був одружений, однак залишив спадкоємця, тому "безперервність корони гарантована".
Смерть 34-річного монарха викликала хвилю скорботи в Уганді. Ойо Ньїмба очолював королівство понад 30 років.
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