Труну короля Гаральда привезли до Королівського палацу в Осло
Київ • УНН
Труну короля Норвегії Гаральда перевезли до Королівського палацу в Осло. На Палацовій площі монарха проводжали близько 13 тисяч людей.
Труну покійного короля Норвегії Гаральда у п'ятницю ввечері перевезли з каплиці Національної лікарні до Королівського палацу в Осло, де відбудеться подальше прощання з монархом. Про це повідомляє NRK, пише УНН.
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Остання подорож короля до палацу розпочалася о 18:30. Кортеж із труною проїхав вулицями Осло у супроводі королівської родини, а вздовж маршруту зібралися тисячі людей.
За даними поліції Осло, лише на Палацовій площі перебували близько 13 тисяч людей. Попри дощ, вони приносили квіти, запалювали свічки та проводжали кортеж.
Коли труну завезли за палац, натовп замовк, деякі присутні плакали та обіймалися.
Прощання з королем продовжиться у палаці
Труна залишатиметься у Королівському палаці до неділі. Там члени королівської родини та співробітники двору матимуть можливість попрощатися з Гаральдом.
Після перебування у палаці труну короля перевезуть до каплиці замку Акерсхус. Там вона перебуватиме до дня похорону, а норвежці отримають можливість особисто віддати шану покійному монарху.
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