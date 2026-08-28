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Труну короля Гаральда привезли до Королівського палацу в Осло

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Труну короля Норвегії Гаральда перевезли до Королівського палацу в Осло. На Палацовій площі монарха проводжали близько 13 тисяч людей.

Труну короля Гаральда привезли до Королівського палацу в Осло

Труну покійного короля Норвегії Гаральда у п'ятницю ввечері перевезли з каплиці Національної лікарні до Королівського палацу в Осло, де відбудеться подальше прощання з монархом. Про це повідомляє NRK, пише УНН.

Деталі

Остання подорож короля до палацу розпочалася о 18:30. Кортеж із труною проїхав вулицями Осло у супроводі королівської родини, а вздовж маршруту зібралися тисячі людей.

За даними поліції Осло, лише на Палацовій площі перебували близько 13 тисяч людей. Попри дощ, вони приносили квіти, запалювали свічки та проводжали кортеж.

Коли труну завезли за палац, натовп замовк, деякі присутні плакали та обіймалися.

Прощання з королем продовжиться у палаці

Труна залишатиметься у Королівському палаці до неділі. Там члени королівської родини та співробітники двору матимуть можливість попрощатися з Гаральдом.

Після перебування у палаці труну короля перевезуть до каплиці замку Акерсхус. Там вона перебуватиме до дня похорону, а норвежці отримають можливість особисто віддати шану покійному монарху.

Норвегія вже отримала нового короля - після смерті батька ним автоматично став Гокон28.08.26, 11:22 • 3656 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Осло
Норвегія