Гроб короля Харальда доставили в Королевский дворец в Осло
Киев • УНН
Гроб короля Норвегии Харальда перевезли в Королевский дворец в Осло. На Дворцовой площади с монархом прощались около 13 тысяч человек.
Гроб покойного короля Норвегии Харальда в пятницу вечером перевезли из часовни Национальной больницы в Королевский дворец в Осло, где продолжится прощание с монархом. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.
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Последнее путешествие короля во дворец началось в 18:30. Кортеж с гробом проехал по улицам Осло в сопровождении королевской семьи, а вдоль маршрута собрались тысячи людей.
По данным полиции Осло, только на Дворцовой площади находились около 13 тысяч человек. Несмотря на дождь, они приносили цветы, зажигали свечи и провожали кортеж.
Когда гроб внесли во дворец, толпа замолчала, некоторые присутствующие плакали и обнимались.
Прощание с королём продолжится во дворце
Гроб будет находиться в Королевском дворце до воскресенья. Там члены королевской семьи и сотрудники двора смогут попрощаться с Харальдом.
После пребывания во дворце гроб короля перевезут в часовню замка Акерсхус. Там он будет находиться до дня похорон, а норвежцы получат возможность лично отдать дань уважения покойному монарху.
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