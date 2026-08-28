Гроб короля Харальда доставили в Королевский дворец в Осло

$44.540.0351.860.15
ukenru
20:21 • 4506 просмотра
"Трагедия в Вишнёвом не стала уроком" — Корецкий отреагировал на пожар с детонацией в Киевской области
19:27 • 7400 просмотра
В Киевской области после атаки рф горят склады — в ОВА призвали жителей не приближаться к месту происшествия из-за взрывов
17:06 • 24726 просмотра
АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине
16:13 • 24684 просмотра
В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 32570 просмотра
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
28 августа, 12:36 • 27015 просмотра
ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire PointVideo
28 августа, 12:21 • 36971 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это
28 августа, 11:37 • 20648 просмотра
рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 
28 августа, 10:21 • 20196 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 489Video
28 августа, 09:56 • 37366 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.6м/с
66%
756мм
Популярные новости
Взрыв в санкт-петербурге - погиб майор вертолётного полка рф сергей сечков28 августа, 11:06 • 11359 просмотра
"Такие заявления должны приводить к выдаче ордера на арест МУС" - в МИД ответили на слова вице-спикера госдумы рф28 августа, 11:14 • 21674 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 30100 просмотра
Апелляционная палата ВАКС отказалась передавать дело Коломойского в другой суд28 августа, 13:30 • 4180 просмотра
На Житомирской трассе возле Киева произошёл взрыв, предварительно, с последующей детонациейVideo18:41 • 10707 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 32566 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 30115 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 36966 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 37362 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 37318 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Алексей Белошицкий
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Киевская область
Харьков
Германия
Грузия
Реклама
УНН Lite
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 62593 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 93458 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 90151 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 128861 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 111735 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Грибы
БМ-27 "Ураган"
BM-30 Smerch

Гроб короля Харальда доставили в Королевский дворец в Осло

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Гроб короля Норвегии Харальда перевезли в Королевский дворец в Осло. На Дворцовой площади с монархом прощались около 13 тысяч человек.

Гроб короля Харальда доставили в Королевский дворец в Осло

Гроб покойного короля Норвегии Харальда в пятницу вечером перевезли из часовни Национальной больницы в Королевский дворец в Осло, где продолжится прощание с монархом. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.

Подробности

Последнее путешествие короля во дворец началось в 18:30. Кортеж с гробом проехал по улицам Осло в сопровождении королевской семьи, а вдоль маршрута собрались тысячи людей.

По данным полиции Осло, только на Дворцовой площади находились около 13 тысяч человек. Несмотря на дождь, они приносили цветы, зажигали свечи и провожали кортеж.

Когда гроб внесли во дворец, толпа замолчала, некоторые присутствующие плакали и обнимались.

Прощание с королём продолжится во дворце

Гроб будет находиться в Королевском дворце до воскресенья. Там члены королевской семьи и сотрудники двора смогут попрощаться с Харальдом.

После пребывания во дворце гроб короля перевезут в часовню замка Акерсхус. Там он будет находиться до дня похорон, а норвежцы получат возможность лично отдать дань уважения покойному монарху.

Норвегия уже получила нового короля - после смерти отца им автоматически стал Хокон28.08.26, 11:22 • 3620 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Осло
Норвегия