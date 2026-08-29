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Король Уганды, который когда-то был самым молодым монархом в мире, взошедший на престол в возрасте трёх лет, умер в возрасте 34 лет

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Король Торо Ойо Ньимба умер в США в возрасте 34 лет. Причина смерти не раскрывается, монарх оставил наследника.

Король Уганды, который когда-то был самым молодым монархом в мире, взошедший на престол в возрасте трёх лет, умер в возрасте 34 лет

Король угандийского королевства Торо Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукидих IV, который в 1995 году стал самым молодым правящим монархом в мире, умер 27 августа в возрасте 34 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра королевства Келвина Армстронга Рвомиира Акиики, пишет УНН.

Детали

Король умер около 22:00 по местному времени. Причину смерти не раскрывают, однако незадолго до объявления о его смерти правительство Уганды сообщало, что монарх проходил лечение в США.

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Рукидих IV возглавлял Торо — небольшое традиционное королевство на западе Уганды вблизи границы с Демократической Республикой Конго. Он был коронован 12 сентября 1995 года в возрасте трех лет после смерти своего отца Патрика Дэвида Мэтью Кабойо Олими III.

Самый молодой монарх в мире

Уганда является республикой, однако в стране сохранилось несколько традиционных монархий, сформированных еще в доколониальный период. Их политическая власть в основном символическая, в то же время они сохраняют значительное культурное и общественное влияние.

Это неизмеримая утрата

— заявил премьер-министр королевства.

По его словам, Ойо Ньимба не был женат, однако оставил наследника, поэтому "непрерывность короны гарантирована".

Смерть 34-летнего монарха вызвала волну скорби в Уганде. Ойо Ньимба возглавлял королевство более 30 лет.

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Степан Гафтко

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