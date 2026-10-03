У Конго тестують препарат, який може запобігати зараженню Еболою
Київ • УНН
Понад 250 людей у Конго тестують obeldesivir після контакту з вірусом Еболи. Дослідження планують розширити до майже 1000 учасників.
У Демократичній Республіці Конго понад 250 людей долучилися до випробування експериментального препарату obeldesivir, який може запобігати розвитку Еболи після контакту з інфікованою людиною. Про це повідомляє Associated Press., пише УНН.
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Зазначається, що дослідження проводять на тлі найсмертоноснішого спалаху хвороби в історії країни.
Йдеться про противірусний препарат obeldesivir компанії Gilead. Його тестують як постконтактну профілактику — препарат дають людям після ймовірного контакту з вірусом, але ще до появи симптомів, щоб спробувати не допустити розвитку хвороби.
Випробування розпочалося у липні в провінції Ітурі — епіцентрі нинішнього спалаху Еболи. Серед учасників є медичні працівники та родичі інфікованих людей, які могли контактувати з вірусом. Загалом дослідники планують залучити майже 1000 людей.
До дослідження допускають дорослих і дітей віком від 12 років, які протягом попередніх п'яти днів контактували з підтвердженим хворим, але не мають симптомів. Половина учасників отримує препарат, інша половина — плацебо. За їхнім станом щодня стежать протягом 21 дня, а через 42 дні проводять додаткове опитування.
Якщо в учасника з'являються симптоми Еболи, йому одразу надають підтримувальне лікування. Дослідники сподіваються, що у разі підтвердження ефективності obeldesivir зможе допомогти переривати ланцюги передачі вірусу.
Нинішній спалах спричинив рідкісний штам Bundibugyo, для якого наразі немає схвалених специфічних ліків або вакцини. Влада Конго водночас вакцинує медиків препаратом Ervebo, який використовували під час попередніх спалахів інших штамів Еболи, однак його ефективність саме проти Bundibugyo ще вивчають.
В ООН помітили прогрес у боротьбі з Еболою в Конго, але говорити про пік епідемії ще зарано15.09.26, 15:33 • 4346 переглядiв