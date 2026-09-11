Щонайменше 26 дітей загинули під час пожежі у двох школах у Конго
Київ • УНН
У Букаву під час пожежі у двох школах загинули 19 дівчаток і 7 хлопчиків. Десятки дітей постраждали, кількість жертв може зрости.
Щонайменше 26 учнів загинули, ще десятки постраждали внаслідок пожежі, яка охопила дві сусідні школи в місті Букаву на сході Демократичної Республіки Конго. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на владу провінції Південне Ківу, пише УНН.
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Серед загиблих – 19 дівчаток та 7 хлопчиків. Влада попереджає, що кількість жертв може зрости.
За попередніми даними, пожежа спалахнула в житловому будинку, після чого вогонь перекинувся на розташовані поруч школи. Місцевий адміністратор Моїз Лубала розповів AP, що частина учнів опинилася заблокованою всередині будівлі.
Деякі діти задихнулися у школі
За словами Лубали, кілька учнів не змогли вибратися із середньої школи Фураха, а деякі з них задихнулися.
Речник угруповання M23, яке контролює Букаву, Лоуренс Канюка раніше повідомляв про 24 загиблих учнів та 29 людей, яких доправили до місцевих медичних закладів.
Медсестра Сіза Жан-Батист розповіла AP, що до медичного центру BDOM Ньямулагіра привозили хлопчиків і дівчат різного віку зі шкіл Фураха та Уджамаа. Діти на момент госпіталізації були у шкільній формі.
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