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Щонайменше 26 дітей загинули під час пожежі у двох школах у Конго

Київ • УНН

 • 570 перегляди

У Букаву під час пожежі у двох школах загинули 19 дівчаток і 7 хлопчиків. Десятки дітей постраждали, кількість жертв може зрости.

Щонайменше 26 дітей загинули під час пожежі у двох школах у Конго

Щонайменше 26 учнів загинули, ще десятки постраждали внаслідок пожежі, яка охопила дві сусідні школи в місті Букаву на сході Демократичної Республіки Конго. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на владу провінції Південне Ківу, пише УНН.

Деталі

Серед загиблих – 19 дівчаток та 7 хлопчиків. Влада попереджає, що кількість жертв може зрости.

За попередніми даними, пожежа спалахнула в житловому будинку, після чого вогонь перекинувся на розташовані поруч школи. Місцевий адміністратор Моїз Лубала розповів AP, що частина учнів опинилася заблокованою всередині будівлі.

Деякі діти задихнулися у школі

За словами Лубали, кілька учнів не змогли вибратися із середньої школи Фураха, а деякі з них задихнулися.

Речник угруповання M23, яке контролює Букаву, Лоуренс Канюка раніше повідомляв про 24 загиблих учнів та 29 людей, яких доправили до місцевих медичних закладів.

Медсестра Сіза Жан-Батист розповіла AP, що до медичного центру BDOM Ньямулагіра привозили хлопчиків і дівчат різного віку зі шкіл Фураха та Уджамаа. Діти на момент госпіталізації були у шкільній формі.

Пожежа на поромі біля Філіппін забрала щонайменше п’ять життів10.09.26, 10:35 • 4296 переглядiв

Степан Гафтко

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Демократична Республіка Конго