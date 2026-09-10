Пожежа на поромі біля Філіппін забрала щонайменше п’ять життів
Київ • УНН
На поромі MV June Aster біля Палавану спалахнула пожежа: п’ятеро людей загинули, десятки зникли безвісти. 43 пасажирів врятували.
На пасажирському поромі у Філіппінах сталася пожежа, яка забрала життя п’ятьох людей, а десятки вважаються зниклими безвісти, однак 43 пасажири було врятовано. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Деталі
За інформацією видання, пором MV June Aster перебував поблизу пункту призначення Корон у провінції Палаван, коли близько 18:45 у середу на борту спалахнула пожежа. Після її ліквідації судно залишалося на плаву, однак нахилилося, а над обгорілим корпусом ще тривалий час здіймався дим. Речниця берегової охорони комодор Ноемі Каяб'яб повідомила, що рятувальні роботи досі тривають.
Ми продовжуємо пошуково-рятувальні операції
До пошуків долучилися корабель берегової охорони, швидкісні катери, військове судно, інші урядові човни, а також приватні волонтери та рибалки
Погана погода та великі хвилі стали викликом для рятувальників. Пором знаходився приблизно за 4 морські милі (7,4 кілометра) від села Турда, де проживає Корон, коли він послав сигнал лиха, але сильні морські течії віднесли його на відстань 7,68 морських миль (14,2 кілометра) від Турди
Берегова охорона також зв’язалася з кораблем, який перебував неподалік, щоб стежити за пасажирами порома, та координувала дії з прибережними селами на випадок, якщо врятовані дістануться берега.
Нагадаємо
Поїзд PKP Intercity зіткнувся з бетонозмішувачем і зійшов із рейок. Загинула людина, близько 20 пасажирів отримали поранення, четверо перебувають у тяжкому стані.