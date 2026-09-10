Пожежа на поромі біля Філіппін забрала щонайменше п’ять життів

На пасажирському поромі у Філіппінах сталася пожежа, яка забрала життя п’ятьох людей, а десятки вважаються зниклими безвісти, однак 43 пасажири було врятовано. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

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За інформацією видання, пором MV June Aster перебував поблизу пункту призначення Корон у провінції Палаван, коли близько 18:45 у середу на борту спалахнула пожежа. Після її ліквідації судно залишалося на плаву, однак нахилилося, а над обгорілим корпусом ще тривалий час здіймався дим. Речниця берегової охорони комодор Ноемі Каяб'яб повідомила, що рятувальні роботи досі тривають.

Ми продовжуємо пошуково-рятувальні операції - сказала вона.

До пошуків долучилися корабель берегової охорони, швидкісні катери, військове судно, інші урядові човни, а також приватні волонтери та рибалки

Погана погода та великі хвилі стали викликом для рятувальників. Пором знаходився приблизно за 4 морські милі (7,4 кілометра) від села Турда, де проживає Корон, коли він послав сигнал лиха, але сильні морські течії віднесли його на відстань 7,68 морських миль (14,2 кілометра) від Турди - пише видання.

Берегова охорона також зв’язалася з кораблем, який перебував неподалік, щоб стежити за пасажирами порома, та координувала дії з прибережними селами на випадок, якщо врятовані дістануться берега.

Нагадаємо

Поїзд PKP Intercity зіткнувся з бетонозмішувачем і зійшов із рейок. Загинула людина, близько 20 пасажирів отримали поранення, четверо перебувають у тяжкому стані.