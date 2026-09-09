У Польщі поїзд зіткнувся з бетономішалкою та зійшов з рейок, є загибла і поранені

У Польщі у Мазовецькому воєводстві пасажирський потяг PKP Intercity зіткнувся з вантажівкою-бетономішалкою, після чого зійшов із рейок. Внаслідок аварії одна людина померла, ще близько 20 отримали поранення. Про це повідомляє Polsat, пише УНН.

Деталі

Потяг прямував за маршрутом Люблін – Щецин. На момент зіткнення у ньому перебували близько 120 пасажирів.

"Водія вантажівки доставили до лікарні вертольотом. Четверо інших осіб перебувають у важкому стані", – повідомив капітан Марчин Ковальський із пожежної охорони в Пшишусі.

Він також додав, що всі особи, які потрапили в аварію, вже знаходяться поза поїздом.

На місці події працюють вісім карет швидкої допомоги. Також приземлилися два вертольоти Повітряної служби швидкої допомоги.

"Наразі ми можемо сказати, що кілька десятків людей отримали поранення. Чотири особи отримали важкі поранення, серед них – двоє машиністів поїзда та водій вантажівки", – повідомила Балтовська.

Голова громади В’єнява Кшиштоф Собчак повідомив, що частину пасажирів уже доправили до селища Скринно.

"Там є велика бібліотека, в якій ми організували пункт допомоги для тих, хто постраждав найменше, не потребує медичної допомоги, вже отримав необхідне забезпечення або має поверхневі поранення", – проінформував він.

росія атакувала "шахедом" потяг Харків - Ізюм, є постраждалі