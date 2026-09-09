В Польше поезд столкнулся с бетономешалкой и сошёл с рельсов, есть погибшая и раненые

В Польше, в Мазовецком воеводстве, пассажирский поезд PKP Intercity столкнулся с грузовиком-бетономешалкой, после чего сошел с рельсов. В результате аварии один человек погиб, еще около 20 получили ранения. Об этом сообщает Polsat, пишет УНН.

Детали

Поезд следовал по маршруту Люблин – Щецин. На момент столкновения в нем находились около 120 пассажиров.

"Водителя грузовика доставили в больницу вертолетом. Еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии", – сообщил капитан Марчин Ковальский из пожарной охраны в Пшисухе.

Он также добавил, что все люди, попавшие в аварию, уже находятся вне поезда.

На месте происшествия работают восемь карет скорой помощи. Также приземлились два вертолета Воздушной службы скорой помощи.

"В настоящее время мы можем сказать, что несколько десятков человек получили ранения. Четыре человека получили тяжелые ранения, среди них – двое машинистов поезда и водитель грузовика", – сообщила Балтовская.

Глава гмины Веньюва Кшиштоф Собчак сообщил, что часть пассажиров уже доставили в поселок Скшинно.

"Там есть большая библиотека, в которой мы организовали пункт помощи для тех, кто пострадал меньше всего, не нуждается в медицинской помощи, уже получил необходимое обеспечение или имеет поверхностные ранения", – проинформировал он.

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