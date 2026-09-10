Пожар на пароме у берегов Филиппин унес как минимум пять жизней

На пассажирском пароме на Филиппинах произошел пожар, который унес жизни пяти человек, а десятки считаются пропавшими без вести, однако 43 пассажира были спасены. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

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По информации издания, паром MV June Aster находился недалеко от пункта назначения Корон в провинции Палаван, когда около 18:45 в среду на борту вспыхнул пожар. После его ликвидации судно оставалось на плаву, однако накренилось, а над обгоревшим корпусом еще долго поднимался дым. Представитель береговой охраны коммодор Ноэми Каябьяб сообщила, что спасательные работы все еще продолжаются.

Мы продолжаем поисково-спасательные операции - сказала она.

К поискам присоединились корабль береговой охраны, быстроходные катера, военное судно, другие правительственные лодки, а также частные волонтеры и рыбаки

Плохая погода и большие волны стали вызовом для спасателей. Паром находился примерно в 4 морских милях (7,4 километра) от деревни Турда, где расположен Корон, когда он подал сигнал бедствия, однако сильные морские течения отнесли его на расстояние 7,68 морских мили (14,2 километра) от Турды - пишет издание.

Береговая охрана также связалась с находившимся неподалеку кораблем, чтобы следить за пассажирами парома, и координировала действия с прибрежными деревнями на случай, если спасенные доберутся до берега.

Напомним

Поезд PKP Intercity столкнулся с бетономешалкой и сошел с рельсов. Один человек погиб, около 20 пассажиров получили ранения, четверо находятся в тяжелом состоянии.