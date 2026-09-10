Пожар на пароме у берегов Филиппин унес как минимум пять жизней

$44.650.1851.990.35
ukenru
07:17 • 4396 просмотра
Удар рф по Миле - сотруднику СБУ сообщили о подозрении из-за ненадлежащего хранения боеприпасов
Эксклюзив
06:57 • 12600 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
06:38 • 9808 просмотра
Зеленский с первой леди прибыл в Канаду с официальным визитомVideo
04:58 • 18700 просмотра
Ветеранов западного спецназа заподозрили в подготовке российских военнослужащих к войне против Украины — The Telegraph
04:35 • 17731 просмотра
Зеленский вместе с первой леди посещает Канаду, названа программа визита
04:21 • 14432 просмотра
В Махачкале во время атаки дронов прогремели взрывы возле морского порта и театра — OSINTVideo
02:57 • 17067 просмотра
рф должна заплатить Украине десятки миллиардов евро за преступления — в ПАСЕ предложили, как забрать деньги
02:40 • 15647 просмотра
Украинский «Корал» может сбивать баллистические ракеты — в Defense Express объяснили принцип перехватаPhoto
10 сентября, 01:18 • 13755 просмотра
Москва не справляется с украинскими дронами, поэтому к борьбе с ними привлекут резервистов
10 сентября, 00:17 • 14349 просмотра
В Польше показали свой «Железный купол на минималках» против российских ракет и дроновPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
4.7м/с
45%
746мм
Популярные новости
Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?9 сентября, 22:05 • 23320 просмотра
Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей9 сентября, 23:06 • 22902 просмотра
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 19549 просмотра
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 15187 просмотра
Что отмечают 10 сентября в Украине и мире 03:55 • 6984 просмотра
публикации
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
Эксклюзив
06:57 • 12593 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto9 сентября, 18:32 • 35313 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 17:35 • 39584 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto9 сентября, 13:26 • 43778 просмотра
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат9 сентября, 06:00 • 60923 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Си Цзиньпин
Джон Ратклифф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 15431 просмотра
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 19794 просмотра
Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей9 сентября, 23:06 • 23143 просмотра
Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?9 сентября, 22:05 • 23551 просмотра
Настю Каменских внесли в «Миротворец» после заявлений об украинском языке и «кисте»9 сентября, 20:58 • 23801 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Хранитель

Пожар на пароме у берегов Филиппин унес как минимум пять жизней

Киев • УНН

 • 280 просмотра

На пароме MV June Aster у Палавана вспыхнул пожар: пять человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести. 43 пассажира спасены.

Пожар на пароме у берегов Филиппин унес как минимум пять жизней

На пассажирском пароме на Филиппинах произошел пожар, который унес жизни пяти человек, а десятки считаются пропавшими без вести, однако 43 пассажира были спасены. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Подробности

По информации издания, паром MV June Aster находился недалеко от пункта назначения Корон в провинции Палаван, когда около 18:45 в среду на борту вспыхнул пожар. После его ликвидации судно оставалось на плаву, однако накренилось, а над обгоревшим корпусом еще долго поднимался дым. Представитель береговой охраны коммодор Ноэми Каябьяб сообщила, что спасательные работы все еще продолжаются.

Мы продолжаем поисково-спасательные операции

- сказала она.

К поискам присоединились корабль береговой охраны, быстроходные катера, военное судно, другие правительственные лодки, а также частные волонтеры и рыбаки

Плохая погода и большие волны стали вызовом для спасателей. Паром находился примерно в 4 морских милях (7,4 километра) от деревни Турда, где расположен Корон, когда он подал сигнал бедствия, однако сильные морские течения отнесли его на расстояние 7,68 морских мили (14,2 километра) от Турды

- пишет издание.

Береговая охрана также связалась с находившимся неподалеку кораблем, чтобы следить за пассажирами парома, и координировала действия с прибрежными деревнями на случай, если спасенные доберутся до берега.

Напомним

Поезд PKP Intercity столкнулся с бетономешалкой и сошел с рельсов. Один человек погиб, около 20 пассажиров получили ранения, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Алла Киосак

Новости Мира
Эвакуация
Пожары
Село
Ассошиэйтед Пресс
Филиппины