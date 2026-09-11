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По меньшей мере 26 детей погибли во время пожара в двух школах в Конго

Киев • УНН

 • 588 просмотра

В Букаву во время пожара в двух школах погибли 19 девочек и 7 мальчиков. Десятки детей пострадали, число жертв может возрасти.

По меньшей мере 26 детей погибли во время пожара в двух школах в Конго

По меньшей мере 26 учащихся погибли, еще десятки пострадали в результате пожара, охватившего две соседние школы в городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти провинции Южное Киву, пишет УНН.

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Среди погибших — 19 девочек и 7 мальчиков. Власти предупреждают, что число жертв может возрасти.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в жилом доме, после чего огонь перекинулся на расположенные рядом школы. Местный администратор Муаз Лубала рассказал AP, что часть учащихся оказалась заблокированной внутри здания.

Некоторые дети задохнулись в школе

По словам Лубалы, несколько учащихся не смогли выбраться из средней школы Фураха, а некоторые из них задохнулись.

Представитель группировки M23, контролирующей Букаву, Лоуренс Канюка ранее сообщал о 24 погибших учащихся и 29 людях, которых доставили в местные медицинские учреждения.

Медсестра Сиза Жан-Батист рассказала AP, что в медицинский центр BDOM Ньямулагира привозили мальчиков и девочек разного возраста из школ Фураха и Уджамаа. На момент госпитализации дети были в школьной форме.

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Степан Гафтко

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