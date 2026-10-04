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Чи загрожує світу нова епідемія чуми через випадок у росії та наскільки небезпечна хвороба сьогодні
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Чи загрожує світу нова епідемія чуми через випадок у росії та наскільки небезпечна хвороба сьогодні

Київ • УНН

 • 5384 перегляди

Ймовірний випадок легеневої чуми в іркутській області забрав життя лаборантки, близько 200 контактів ізолювали. ВООЗ вважає глобальну епідемію малоймовірною.

Чи загрожує світу нова епідемія чуми через випадок у росії та наскільки небезпечна хвороба сьогодні

Повідомлення про ймовірний випадок легеневої чуми в Іркутській області рф, де померла 28-річна співробітниця протичумного інституту, а близько 200 її контактів ізолювали, викликало побоювання щодо можливого поширення небезпечної інфекції. Однак сучасна чума, попри високу небезпеку, вже не становить такої глобальної загрози, як під час історичних пандемій, оскільки її можна ефективно лікувати антибіотиками, повідомляє ВООЗ, пише УНН.

Деталі

Чуму спричиняє бактерія Yersinia pestis. Хвороба нікуди не зникла: природні осередки існують у різних частинах світу, а найбільше випадків останніми роками реєстрували в Демократичній Республіці Конго та на Мадагаскарі.

Найнебезпечнішою вважають легеневу форму чуми. На відміну від значно поширенішої бубонної форми, вона може передаватися безпосередньо від людини до людини через респіраторні частинки. Без лікування легенева чума практично завжди смертельна, а стан хворого може погіршуватися надзвичайно швидко.

Чи може чума знову спричинити епідемію як в середньовіччі

Теоретично – так. ВООЗ наголошує, що легенева чума через здатність передаватися між людьми може спричиняти серйозні спалахи. Однак ситуація принципово відрізняється від часів "Чорної смерті", яка у XIV столітті забрала десятки мільйонів життів.

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Сьогодні чума лікується антибіотиками. Найважливішим є якомога раніше встановити діагноз і розпочати терапію. За даними ВООЗ, при своєчасному виявленні та лікуванні шанси на одужання від легеневої чуми високі. Водночас без лікування вона може призвести до смерті вже протягом 18–24 годин після появи симптомів.

Для людей, які тісно контактували з хворим на легеневу чуму, застосовують профілактичний курс антибіотиків. Самого пацієнта ізолюють, а медики використовують засоби індивідуального захисту. CDC зазначає, що передача зазвичай потребує близького контакту з інфікованою людиною та її респіраторними краплями.

Тому за наявною зараз інформацією говорити про загрозу глобальної епідемії через події в іркутській області підстав немає. Набагато важливіше, чи були серед контактних осіб нові зараження і наскільки швидко їх вдалося ізолювати та почати профілактичне лікування.

Що сталося в росії

За даними російських ЗМІ, 28-річна Дар'я Шипілова працювала лаборанткою в іркутському протичумному інституті. 25 вересня вона нібито розбила пробірку зі збудником легеневої чуми, після чого їй стало зле. Жінку госпіталізували, а в ніч на 2 жовтня вона померла.

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Після цього встановили близько 200 людей, які могли контактувати з нею. За повідомленнями ЗМІ, 189 осіб госпіталізували для спостереження, а Шелеховську районну лікарню перевели на карантин. У регіоні почали проводити протиепідемічні заходи.

При цьому навколо ситуації залишається багато невизначеності. російські федеральні органи на момент появи перших повідомлень не оприлюднили повної інформації про обставини зараження та результати обстеження контактних осіб. Тому робити висновок про повноцінний спалах чуми лише на підставі повідомлень про смерть лаборантки та карантин поки зарано.

Сам масштаб ізоляції контактів у такій ситуації не означає, що всі вони заражені. Для легеневої чуми саме швидке виявлення контактів, їхнє медичне спостереження, профілактичні антибіотики та ізоляція можливих хворих є стандартними заходами, які мають не допустити розвитку епідемії.

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Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Центри з контролю та профілактики захворювань у США
Всесвітня організація охорони здоров'я
Демократична Республіка Конго