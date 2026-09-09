США заборонять імпорт із Канади молочних продуктів, більшості алкоголю та мотоциклів
Київ • УНН
США з 29 вересня обмежать імпорт із Канади молочних продуктів, більшості алкоголю та мотоциклів. Рішення стало відповіддю на контртарифи Оттави.
Сполучені Штати запровадять заборону на імпорт із Канади окремих молочних продуктів, мотоциклів та більшості алкогольних напоїв на тлі загострення торговельного конфлікту між країнами. Обмеження набудуть чинності 29 вересня, повідомляє AP, пише УНН.
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Рішення Вашингтона з'явилося після того, як Канада запровадила контртарифи на американські товари вартістю близько $20 млрд. Оттава пішла на цей крок у відповідь на тарифну політику президента США Дональда Трампа після провалу торговельних переговорів минулого місяця.
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Окремо Трамп розпорядився виключити канадські товари з великих довгострокових державних контрактів США. Адміністрація загальних служб має вважати продукцію з Канади неприйнятною для таких закупівель, доки Оттава не забезпечить, за формулюванням Білого дому, "повну та справедливу взаємність" для американських товарів.
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