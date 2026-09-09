США запретят импорт из Канады молочных продуктов, большинства алкогольных напитков и мотоциклов

Соединённые Штаты введут запрет на импорт из Канады отдельных молочных продуктов, мотоциклов и большинства алкогольных напитков на фоне обострения торгового конфликта между странами. Ограничения вступят в силу 29 сентября, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Решение Вашингтона последовало после того, как Канада ввела контртарифы на американские товары стоимостью около $20 млрд. Оттава пошла на этот шаг в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа после провала торговых переговоров в прошлом месяце.

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Отдельно Трамп распорядился исключить канадские товары из крупных долгосрочных государственных контрактов США. Администрация общих служб должна считать продукцию из Канады неприемлемой для таких закупок до тех пор, пока Оттава не обеспечит, согласно формулировке Белого дома, "полную и справедливую взаимность" для американских товаров.

Премьер-министр Канады Марк Карни на фоне торгового противостояния пообещал ускорить усилия по снижению экономической зависимости страны от США.

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