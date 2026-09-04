Канада готова вернуться к торговым переговорам с США — Карни назвал главное условие
Киев • УНН
Канада готова возобновить торговые переговоры с США при условии стабильного и надежного соглашения. Трамп пригрозил Оттаве экономическими последствиями.
Канада готова заключить с Соединёнными Штатами торговое соглашение, которое будет отвечать интересам обеих стран, однако оно должно быть стабильным и надёжным. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Карни подчеркнул, что Оттава готова вернуться за стол переговоров, как только к этому будут готовы США.
Соглашение, которое отвечает интересам канадских работников, семей и бизнеса, также отвечает интересам американских семей, американского бизнеса и американских потребителей. Мы готовы сесть за стол переговоров и заключить это соглашение, когда американцы будут готовы
Канадский премьер предположил, что в последнее время американская сторона смягчила некоторые свои требования. По его словам, ранее США настаивали на ряде вопросов, которые оставались предметом споров до последних часов переговоров, сорвавшихся в августе.
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Вскоре после заявления Карни президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что канадским политикам невыгодно делать его "врагом". Он также пригрозил Канаде серьёзными экономическими последствиями в случае такого противостояния.
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