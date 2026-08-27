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Бывший торговый переговорщик Канады прогнозирует новое обострение отношений с США

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Стив Верхель прогнозирует дальнейшее ухудшение отношений между Канадой и США после провала переговоров и введения Вашингтоном новых 50%-ных тарифов. Переговоры могут возобновиться позднее.

Бывший торговый переговорщик Канады прогнозирует новое обострение отношений с США
Стив Верхель, Фото: Bloomberg

Отношения между Канадой и США, вероятно, станут еще сложнее после провала торговых переговоров и введения новых американских тарифов. Об этом заявил бывший главный торговый переговорщик Канады Стив Верхель, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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По его словам, двусторонним отношениям уже нанесен ущерб, и для их восстановления потребуется время.

Мы переживаем сложный период в отношениях между Канадой и США, и я думаю, что они, вероятно, станут еще сложнее, прежде чем начнут улучшаться

– сказал Верхель.

Почему переговоры провалились

Напряженность между странами усилилась после того, как на прошлой неделе сторонам не удалось заключить временное торговое соглашение. После этого администрация президента США Дональда Трампа ввела новый пакет 50%-ных тарифов, а правительство премьер-министра Канады Марка Карни объявило о мерах в ответ.

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Верхель заявил, что стороны были близки к соглашению, однако США предложили условия, которые сделали его неприемлемым для Канады. В частности, Вашингтон требовал исключить алюминиевые изделия, а также средние и тяжелые грузовики из снижения тарифов, а также настаивал на пошлинах Канады на сталь и алюминий из других стран.

По его словам, американская сторона также не соглашалась на ограничения в отношении возможного введения новых тарифов в будущем.

Я не думаю, что у Канады был другой выбор, кроме как отклонить то, что на тот момент было на столе переговоров

– сказал Верхель.

Он предположил, что переговоры могут возобновиться после некоторой паузы, в частности во время официального пересмотра торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой. Верхель также заявил, что усиление критики тарифной политики Трампа со стороны других стран со временем может улучшить позицию Канады на переговорах.

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Степан Гафтко

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