Канада ввела пошлины до 50% в ответ на тарифы Трампа
Киев • УНН
Канада ввела пошлины в размере 15–50% на товары из США после провала переговоров. Оттава стремится уменьшить зависимость от Вашингтона.
Канада с 8 сентября ввела контртарифы на американские товары стоимостью около $20 млрд после провала нескольких раундов торговых переговоров с США. Пошлины составляют от 15% до 50% и стали ответом на 50%-ные тарифы Вашингтона на канадские товары, сообщает Reuters, пишет УНН.
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Новые ограничения охватывают сталь, мебель, одежду, электронику и другую продукцию. В Оттаве ожидают, что они усилят экономическое и политическое давление на США.
В канадском правительстве заявили, что контакты с американскими должностными лицами продолжаются, однако официальных торговых переговоров в настоящее время нет.
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