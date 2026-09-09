Канада ввела пошлины до 50% в ответ на тарифы Трампа

Канада с 8 сентября ввела контртарифы на американские товары стоимостью около $20 млрд после провала нескольких раундов торговых переговоров с США. Пошлины составляют от 15% до 50% и стали ответом на 50%-ные тарифы Вашингтона на канадские товары, сообщает Reuters, пишет УНН.

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Новые ограничения охватывают сталь, мебель, одежду, электронику и другую продукцию. В Оттаве ожидают, что они усилят экономическое и политическое давление на США.

В канадском правительстве заявили, что контакты с американскими должностными лицами продолжаются, однако официальных торговых переговоров в настоящее время нет.

Бывший торговый переговорщик Канады прогнозирует новое обострение отношений с США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна должна быть готова снижать зависимость от США и искать новые возможности для торговли.

Аналитики одновременно предупреждают, что дальнейшая тарифная эскалация может создать риски для торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой.

Канада готова вернуться к торговым переговорам с США — Карни назвал главное условие