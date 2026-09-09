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Канада запровадила мита до 50% у відповідь на тарифи Трампа

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Канада запровадила мита 15–50% на товари зі США після провалу переговорів. Оттава прагне зменшити залежність від Вашингтона.

Канада запровадила мита до 50% у відповідь на тарифи Трампа

Канада з 8 вересня запровадила контртарифи на американські товари вартістю близько $20 млрд після провалу кількох раундів торговельних переговорів зі США. Мита становлять від 15% до 50% і стали відповіддю на 50% тарифи Вашингтона на канадські товари, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Нові обмеження охоплюють сталь, меблі, одяг, електроніку та іншу продукцію. В Оттаві очікують, що вони посилять економічний і політичний тиск на США.

У канадському уряді заявили, що контакти з американськими посадовцями тривають, однак офіційних торговельних переговорів наразі немає.

Колишній торговий переговірник Канади прогнозує нове загострення відносин зі США27.08.26, 02:55 • 4548 переглядiв

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна має бути готова зменшувати залежність від США та шукати нові можливості для торгівлі.

Аналітики водночас попереджають, що подальша тарифна ескалація може створити ризики для торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою.

Канада готова повернутися до торговельних переговорів зі США – Карні назвав головну умову04.09.26, 02:18 • 4706 переглядiв

Степан Гафтко

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