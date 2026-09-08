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У кремлі звинуватили Київ у негнучності, але додали - готові до відновлення тристоронніх мирних переговорів

Київ • УНН

 • 1756 перегляди

Речник кремля заявив про готовність рф відновити переговори з Україною та США. Він звинуватив Київ у "негнучкості" й пригрозив "погіршенням умов миру".

У кремлі звинуватили Київ у негнучності, але додали - готові до відновлення тристоронніх мирних переговорів

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що рф сподівається на поновлення тристоронніх переговорів з Україною та США, але одразу пригрозив - "умови миру для Києва погіршуватимуться в міру затягування переговорного процесу", передає УНН із посиланням на росЗМІ.

росія готова дійти миру в Україні, сподівається на поновлення тристоронніх переговорів 

- заявив пєсков і додав, що Києву у питаннях врегулювання конфлікту не вистачає гнучкості.

Крім того, за його словами, "умови миру для Києва погіршуватимуться в міру затягування переговорного процесу".

росЗМІ також наводять інші тези речника кремля:

  • "робота американських переговорників щодо врегулювання в Україні має вестись у тиші, у кремлі не хочуть її коментувати";
    • "участь представників європейських країн у контактах з українським врегулюванням у Києві може ускладнити переговорний процес";
      • "путін сьогодні проведе міжнародну телефонну розмову – у другій половині дня";
        • "участь європейців може ускладнити переговорний процес".

          Контакти США з Україною та рф розморозили процес переговорів, але прориву поки немає - політолог07.09.26, 17:51 • 28638 переглядiв

          Нагадаємо

          Володимир Зеленський назвав місця, де імовірно може відбутися тристороння зустріч. Також він розповів про основні питання, які можуть обговорити сторони. 

          Антоніна Туманова

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