У кремлі звинуватили Київ у негнучності, але додали - готові до відновлення тристоронніх мирних переговорів
Київ • УНН
Речник кремля заявив про готовність рф відновити переговори з Україною та США. Він звинуватив Київ у "негнучкості" й пригрозив "погіршенням умов миру".
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що рф сподівається на поновлення тристоронніх переговорів з Україною та США, але одразу пригрозив - "умови миру для Києва погіршуватимуться в міру затягування переговорного процесу", передає УНН із посиланням на росЗМІ.
росія готова дійти миру в Україні, сподівається на поновлення тристоронніх переговорів
Крім того, за його словами, "умови миру для Києва погіршуватимуться в міру затягування переговорного процесу".
росЗМІ також наводять інші тези речника кремля:
- "робота американських переговорників щодо врегулювання в Україні має вестись у тиші, у кремлі не хочуть її коментувати";
- "участь представників європейських країн у контактах з українським врегулюванням у Києві може ускладнити переговорний процес";
- "путін сьогодні проведе міжнародну телефонну розмову – у другій половині дня";
- "участь європейців може ускладнити переговорний процес".
Контакти США з Україною та рф розморозили процес переговорів, але прориву поки немає - політолог07.09.26, 17:51 • 28638 переглядiв
Нагадаємо
Володимир Зеленський назвав місця, де імовірно може відбутися тристороння зустріч. Також він розповів про основні питання, які можуть обговорити сторони.