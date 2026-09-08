В кремле обвинили Киев в негибкости, но добавили — готовы к возобновлению трёхсторонних мирных переговоров
Киев • УНН
Пресс-секретарь кремля заявил о готовности рф возобновить переговоры с Украиной и США. Он обвинил Киев в "негибкости" и пригрозил "ухудшением условий мира".
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что рф надеется на возобновление трехсторонних переговоров с Украиной и США, но сразу пригрозил — "условия мира для Киева будут ухудшаться по мере затягивания переговорного процесса", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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Кроме того, по его словам, "условия мира для Киева будут ухудшаться по мере затягивания переговорного процесса".
росСМИ также приводят другие тезисы представителя кремля:
- "работа американских переговорщиков по урегулированию в Украине должна вестись в тишине, в кремле не хотят ее комментировать";
- "участие представителей европейских стран в контактах по украинскому урегулированию в Киеве может усложнить переговорный процесс";
- "путин сегодня проведет международный телефонный разговор — во второй половине дня";
- "участие европейцев может усложнить переговорный процесс".
Контакты США с Украиной и РФ разморозили переговорный процесс, но прорыва пока нет — политолог07.09.26, 17:51 • 28622 просмотра
Напомним
Владимир Зеленский назвал места, где, вероятно, может состояться трехсторонняя встреча. Также он рассказал об основных вопросах, которые могут обсудить стороны.