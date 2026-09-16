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Financial Times

ЕС готовит Украине рекордную поддержку на фоне суровой зимы: чем помогут Киеву

Киев • УНН

 • 20967 просмотра

ЕС усилит гуманитарную, энергетическую и военную поддержку Украины. Союз также планирует поставить ракеты Patriot и закрыть санкционные лазейки.

ЕС готовит Украине рекордную поддержку на фоне суровой зимы: чем помогут Киеву

Европейский Союз готовится оказать Украине наиболее мощную поддержку за всё время полномасштабной войны на фоне ожидаемой сложной зимы. Об этом 16 сентября заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего традиционного ежегодного обращения, передаёт УНН.

Детали

Наша задача неизменна - поддерживать Украину настолько сильно, насколько мы можем

- заявила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что прежде всего ЕС вместе с партнёрами будет оказывать Украине гуманитарную помощь и работать над укреплением поставок электроэнергии и тепла.

Отдельным направлением станет усиление украинской противовоздушной обороны. Фон дер Ляйен сообщила, что на прошлой неделе впервые одобрили закупку американских ракет-перехватчиков Patriot. Теперь, по её словам, их необходимо как можно быстрее доставить Украине.

В то же время ЕС стремится уменьшить зависимость от одного поставщика средств противовоздушной и противоракетной обороны. Для этого Европейский союз планирует совместно с Украиной разработать доступную модульную систему противоракетной обороны.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, оставшиеся в рамках программы SAFE средства планируют направить на создание новой программы совместных проектов с украинскими компаниями.

Ещё одним направлением поддержки Украины президент Еврокомиссии назвала усиление давления на россию. При этом она отметила, что ЕС не обязательно нуждается в новых санкциях, а одной из ключевых задач должно стать эффективное выполнение уже действующих ограничений и закрытие возможностей для их обхода. По словам фон дер Ляйен, россия пытается обходить санкционные ограничения, поэтому Европейский союз должен сосредоточиться на устранении соответствующих лазеек.

Напомним

В начале июня 2026 года президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС оперативно использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощи.

Александра Василенко

Война в УкраинеНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Европейская комиссия
MIM-104 Patriot
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина