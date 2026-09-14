Зеленський призначив Гуменюка командувачем Медичних сил

Президент України Володимир Зеленський призначив головного хірурга ЗСУ Костянтина Гуменюка на посаду командувача Медичних сил Збройних Сил України замість Анатолія Казмірчука. Про це йдеться у відповідних указах Зеленського, передає УНН.

Деталі

Зеленський указом №909/2026, звільнив Анатолія Казмірчука з посади командувача Медичних сил Збройних Сил України, і указом №910/2026 призначив на цю посаду Костянтина Гуменюка.

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що "це рішення Президент ухвалив спільно з Головнокомандувачем ЗСУ".

"Гуменюк має заслужений авторитет серед військових і довіру волонтерської спільноти. Попереду багато роботи й непростих завдань. Головний пріоритет на цій посаді - збереження життя та здоров’я українського воїна", - написав Паліса.

Що відомо про Гуменюка

Костянтин Гуменюк - головний хірург Збройних сил України командування Медичних сил Збройних Сил України, полковник медичної служби, кандидат медичних наук.

Від 2001 року проходив службу у Військово-медичному клінічному центрі Повітряних Сил та Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону. Пройшов шлях з посади ординатора відділення невідкладної хірургії до начальника клініки ендоскопічної хірургії та ендоскопічної діагностики.

У травні 2014 року перебував у зоні АТО, де служив старшим передової лікарсько-сестринської бригади в складі 95-ї аеромобільної бригади, у 2015 році був провідним хірургом 59-го військово-мобільного госпіталю поблизу Луганська. У 2017 році - головний хірург АТО, 2018-2019 - головний хірург операції Об'єднаних сил. З 2019 року - головний хірург ЗСУ.

У травні 2022 року в військовому мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст під Бахмутом вперше в Україні виконав сучасну лапароскопічну операцію з видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу.

У листопаді 2023 року Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ. Зокрема, на цю посаду замість Тетяни Остащенко заступив Анатолій Казмірчука – начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві.

У серпні нардеп Мар’яна Безугла заявляла, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відсторонив Казмірчука, якого назвала "людиною Сирського" - колишнього головкома ЗСУ, якого було звільнено з посади у липні.

Безугла також називала Казмірчука "автором наказів щодо "всіх придатних".

Нагадаємо

Міністерство оборони України запровадило єдиний електронний амбулаторний журнал у Медичній інформаційній системі ЗСУ (МІС ЗСУ), який замінить 11 паперових медичних журналів.