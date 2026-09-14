Зеленський призначив Гуменюка командувачем Медичних сил
Київ • УНН
Костянтин Гуменюк замінив Анатолія Казмірчука на посаді командувача Медичних сил ЗСУ. Раніше він був головним хірургом ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський призначив головного хірурга ЗСУ Костянтина Гуменюка на посаду командувача Медичних сил Збройних Сил України замість Анатолія Казмірчука. Про це йдеться у відповідних указах Зеленського, передає УНН.
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Зеленський указом №909/2026, звільнив Анатолія Казмірчука з посади командувача Медичних сил Збройних Сил України, і указом №910/2026 призначив на цю посаду Костянтина Гуменюка.
Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що "це рішення Президент ухвалив спільно з Головнокомандувачем ЗСУ".
"Гуменюк має заслужений авторитет серед військових і довіру волонтерської спільноти. Попереду багато роботи й непростих завдань. Головний пріоритет на цій посаді - збереження життя та здоров’я українського воїна", - написав Паліса.
Що відомо про Гуменюка
Костянтин Гуменюк - головний хірург Збройних сил України командування Медичних сил Збройних Сил України, полковник медичної служби, кандидат медичних наук.
Від 2001 року проходив службу у Військово-медичному клінічному центрі Повітряних Сил та Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону. Пройшов шлях з посади ординатора відділення невідкладної хірургії до начальника клініки ендоскопічної хірургії та ендоскопічної діагностики.
У травні 2014 року перебував у зоні АТО, де служив старшим передової лікарсько-сестринської бригади в складі 95-ї аеромобільної бригади, у 2015 році був провідним хірургом 59-го військово-мобільного госпіталю поблизу Луганська. У 2017 році - головний хірург АТО, 2018-2019 - головний хірург операції Об'єднаних сил. З 2019 року - головний хірург ЗСУ.
У травні 2022 року в військовому мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст під Бахмутом вперше в Україні виконав сучасну лапароскопічну операцію з видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу.
У листопаді 2023 року Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ. Зокрема, на цю посаду замість Тетяни Остащенко заступив Анатолій Казмірчука – начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у місті Києві.
У серпні нардеп Мар’яна Безугла заявляла, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відсторонив Казмірчука, якого назвала "людиною Сирського" - колишнього головкома ЗСУ, якого було звільнено з посади у липні.
Безугла також називала Казмірчука "автором наказів щодо "всіх придатних".
Нагадаємо
Міністерство оборони України запровадило єдиний електронний амбулаторний журнал у Медичній інформаційній системі ЗСУ (МІС ЗСУ), який замінить 11 паперових медичних журналів.