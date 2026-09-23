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США та Південна Корея домовилися сприяти відновленню діалогу з Пхеньяном

Київ • УНН

 • 1426 перегляди

Лі Чже Мьон і Дональд Трамп домовилися сприяти відновленню діалогу з Пхеньяном. Сеул прагне започаткувати переговори про мир і денуклеаризацію.

США та Південна Корея домовилися сприяти відновленню діалогу з Пхеньяном

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон і президент США Дональд Трамп домовилися тісно співпрацювати, щоб допомогти відновити діалог із Північною Кореєю, при цьому Трамп знову висловив готовність до діалогу з Кім Чен Ином. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Обидва лідери заявили, що підтримуватимуть тісний зв’язок, працюючи над відновленням переговорів із Пхеньяном та встановленням сталого миру на Корейському півострові, повідомив радник президента Південної Кореї з питань національної безпеки Ві Сон Лак. За його словами, Лі та Трамп зустрілися приблизно на 30 хвилин у Нью-Йорку у вівторок увечері.

Домовленість була досягнута після того, як Лі у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН закликав до якнайшвидшого відновлення переговорів між США та Північною Кореєю, прагнучи використати відносини Трампа з Кімом для подолання багаторічного глухого кута на півострові.

Назвавши Трампа людиною, яка створила "важкодоступну можливість для змін", Лі заявив, що Південна Корея закладе основу для проведення нових переговорів "якнайшвидше".

Трамп, який кілька разів зустрічався з Кімом під час свого першого президентського терміну, але зрештою не зміг укласти угоду, неодноразово заявляв, що готовий знову поговорити з північнокорейським лідером. Кім поки що відкидав ці пропозиції.

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Лі заявив, що Південна Корея працюватиме над тим, щоб перетворити будь-які відновлені переговори між США та Північною Кореєю на повноцінні переговори, спрямовані на офіційне завершення Корейської війни та встановлення миру. Південна Корея формально досі перебуває у стані війни з ядерною Північною Кореєю, оскільки конфлікт 1950–1953 років завершився перемир’ям, а не мирним договором.

Лі окреслив новий підхід, за якого Північна Корея спочатку припинить розширення своїх ядерних і ракетних можливостей, потім у середньостроковій перспективі скоротить їх, а зрештою в довгостроковій перспективі рухатиметься до без’ядерного Корейського півострова. Це означає відхід від вимоги, щоб Кім негайно відмовився від ядерної зброї, — стратегії, яка призвела до провалу останніх змістовних переговорів Трампа і Кіма у В’єтнамі в 2019 році.

Доповнення

Попри численні санкції ООН, Північна Корея тепер здатна виробляти достатньо збройового ядерного матеріалу для створення до 20 ядерних боєзарядів на рік, заявив Лі в січні. Режим Кіма, який оголосив себе ядерною державою, нині менш ізольований, ніж будь-коли за останні десятиліття. Про це, зокрема, свідчить укладений у 2024 році договір про взаємну оборону з Росією, у межах якого Північна Корея допомагає Москві у її війні проти України.

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Ольга Розгон

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