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США и Южная Корея договорились содействовать восстановлению диалога с Пхеньяном

Киев • УНН

 • 1638 просмотра

Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп договорились содействовать восстановлению диалога с Пхеньяном. Сеул стремится начать переговоры о мире и денуклеаризации.

США и Южная Корея договорились содействовать восстановлению диалога с Пхеньяном

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и президент США Дональд Трамп договорились тесно сотрудничать, чтобы помочь восстановить диалог с Северной Кореей, при этом Трамп вновь выразил готовность к диалогу с Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Оба лидера заявили, что будут поддерживать тесную связь, работая над возобновлением переговоров с Пхеньяном и установлением прочного мира на Корейском полуострове, сообщил советник президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Ви Сон Лак. По его словам, Ли и Трамп встретились примерно на 30 минут в Нью-Йорке во вторник вечером.

Договорённость была достигнута после того, как Ли в своём выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвал как можно скорее возобновить переговоры между США и Северной Кореей, стремясь использовать отношения Трампа с Кимом для преодоления многолетнего тупика на полуострове.

Назвав Трампа человеком, который создал "труднодостижимую возможность для перемен", Ли заявил, что Южная Корея заложит основу для проведения новых переговоров "как можно скорее".

Трамп, который несколько раз встречался с Кимом во время своего первого президентского срока, но в итоге не смог заключить сделку, неоднократно заявлял, что готов вновь поговорить с северокорейским лидером. Ким пока отвергал эти предложения.

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Ли заявил, что Южная Корея будет работать над тем, чтобы превратить любые возобновлённые переговоры между США и Северной Кореей в полноценные переговоры, направленные на официальное завершение Корейской войны и установление мира. Южная Корея формально до сих пор находится в состоянии войны с ядерной Северной Кореей, поскольку конфликт 1950–1953 годов завершился перемирием, а не мирным договором.

Ли обозначил новый подход, при котором Северная Корея сначала прекратит расширение своих ядерных и ракетных возможностей, затем в среднесрочной перспективе сократит их, а в конечном итоге в долгосрочной перспективе будет двигаться к безъядерному Корейскому полуострову. Это означает отход от требования, чтобы Ким немедленно отказался от ядерного оружия, — стратегии, которая привела к провалу последних содержательных переговоров Трампа и Кима во Вьетнаме в 2019 году.

Дополнение

Несмотря на многочисленные санкции ООН, Северная Корея теперь способна производить достаточно оружейного ядерного материала для создания до 20 ядерных боеголовок в год, заявил Ли в январе. Режим Кима, объявивший себя ядерной державой, сейчас менее изолирован, чем когда-либо за последние десятилетия. Об этом, в частности, свидетельствует заключённый в 2024 году договор о взаимной обороне с Россией, в рамках которого Северная Корея помогает Москве в её войне против Украины.

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Ольга Розгон

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