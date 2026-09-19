КНДР відкинула резолюцію МАГАТЕ і заявила, що не відмовиться від ядерного статусу

Північна Корея відкинула резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії щодо своєї ядерної програми та заявила, що не має наміру відмовлятися від статусу держави з ядерною зброєю. Про це заявила впливова сестра лідера КНДР Кім Йо Чен, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Кім Йо Чен назвала резолюцію МАГАТЕ "безглуздою та неефективною" і наголосила, що вона не вплине на позицію Пхеньяна щодо власного ядерного арсеналу.

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МАГАТЕ ухвалило резолюцію цього тижня, в якій підтвердило, що Північна Корея не може мати статус держави, що володіє ядерною зброєю, відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Агентство також закликало Пхеньян негайно припинити пов'язану з ядерною програмою діяльність.

Кім Йо Чен заявила, що для Північної Кореї принципово важливо зберігати довіру до власних ядерних сил, звинувативши "ворожі сили" у створенні ядерної загрози для країни.

Найважливіше питання для національної безпеки – забезпечити, щоб довіра до ядерних сил КНДР, яка постійно наражається на ядерну загрозу з боку ворожих сил, ні в якому разі не була поставлена під сумнів