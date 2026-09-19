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The New York Times

КНДР відкинула резолюцію МАГАТЕ і заявила, що не відмовиться від ядерного статусу

Київ • УНН

 • 1520 перегляди

Кім Йо Чен назвала резолюцію МАГАТЕ безглуздою та неефективною. Пхеньян заявив, що не відмовиться від ядерного арсеналу.

КНДР відкинула резолюцію МАГАТЕ і заявила, що не відмовиться від ядерного статусу

Північна Корея відкинула резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії щодо своєї ядерної програми та заявила, що не має наміру відмовлятися від статусу держави з ядерною зброєю. Про це заявила впливова сестра лідера КНДР Кім Йо Чен, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Кім Йо Чен назвала резолюцію МАГАТЕ "безглуздою та неефективною" і наголосила, що вона не вплине на позицію Пхеньяна щодо власного ядерного арсеналу.

Хакери КНДР атакували ІТ-інженерів у 100 країнах і викрали криптовалюту на майже $11 млн18.09.26, 13:50 • 3812 переглядiв

МАГАТЕ ухвалило резолюцію цього тижня, в якій підтвердило, що Північна Корея не може мати статус держави, що володіє ядерною зброєю, відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Агентство також закликало Пхеньян негайно припинити пов'язану з ядерною програмою діяльність.

У КНДР назвали ядерний арсенал питанням національної безпеки

Кім Йо Чен заявила, що для Північної Кореї принципово важливо зберігати довіру до власних ядерних сил, звинувативши "ворожі сили" у створенні ядерної загрози для країни.

Найважливіше питання для національної безпеки – забезпечити, щоб довіра до ядерних сил КНДР, яка постійно наражається на ядерну загрозу з боку ворожих сил, ні в якому разі не була поставлена під сумнів

– заявила Кім Йо Чен.

Таким чином Пхеньян дав зрозуміти, що резолюція міжнародного ядерного регулятора не змінить його позицію щодо збереження ядерного арсеналу.

Кім Чен Ин пообіцяв путіну "незмінну підтримку" та перемогу росії у "священній війні"15.09.26, 05:39 • 23195 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Міжнародне агентство з атомної енергії
Bloomberg
Пхеньян
Північна Корея