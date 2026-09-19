КНДР отвергла резолюцию МАГАТЭ и заявила, что не откажется от ядерного статуса
Киев • УНН
Ким Ё Чен назвала резолюцию МАГАТЭ бессмысленной и неэффективной. Пхеньян заявил, что не откажется от ядерного арсенала.
Северная Корея отвергла резолюцию Международного агентства по атомной энергии относительно своей ядерной программы и заявила, что не намерена отказываться от статуса государства, обладающего ядерным оружием. Об этом заявила влиятельная сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Ким Ё Чжон назвала резолюцию МАГАТЭ «бессмысленной и неэффективной» и подчеркнула, что она не повлияет на позицию Пхеньяна относительно собственного ядерного арсенала.
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МАГАТЭ приняло резолюцию на этой неделе, в которой подтвердило, что Северная Корея не может иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Агентство также призвало Пхеньян немедленно прекратить связанную с ядерной программой деятельность.
В КНДР назвали ядерный арсенал вопросом национальной безопасности
Ким Ё Чжон заявила, что для Северной Кореи принципиально важно сохранять доверие к собственным ядерным силам, обвинив «враждебные силы» в создании ядерной угрозы для страны.
Самый важный вопрос для национальной безопасности — обеспечить, чтобы доверие к ядерным силам КНДР, которая постоянно подвергается ядерной угрозе со стороны враждебных сил, ни в коем случае не было поставлено под сомнение
Таким образом, Пхеньян дал понять, что резолюция международного ядерного регулятора не изменит его позицию относительно сохранения ядерного арсенала.
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