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Хакеры КНДР атаковали ИТ-инженеров в 100 странах и украли криптовалюту почти на $11 млн

Киев • УНН

 • 3348 просмотра

Хакеры КНДР через фальшивые вакансии заразили более 30 тысяч устройств и украли криптовалюту на $10,9 млн. Средства перевели в КНДР.

Хакеры КНДР атаковали ИТ-инженеров в 100 странах и украли криптовалюту почти на $11 млн

Хакеры, связанные с Северной Кореей, атаковали инженеров более чем в 100 странах и регионах, в том числе в Японии, похитив криптовалютные активы на сумму не менее 1,7 млрд иен (более 10,9 млн долларов США) и незаконно переведя средства в КНДР. Об этом сообщает Kyodo News, пишет УНН.

Подробности

Японские власти заявили, что выявили способ, позволяющий хакерам дистанционно управлять устройствами, принадлежащими сторонникам в Японии, чтобы получать иностранную валюту.

Это заявление было призвано выявить и осудить страны или организации, которые, как предполагается, причастны к кибератакам, а также предупредить их и удержать от дальнейших атак. Заявление было сделано совместно с соответствующими органами власти США, Австралии и Германии.

По данным японского агентства, хакеры, вероятно, размещали фальшивые вакансии на сайтах по поиску работы и других ресурсах примерно с декабря 2025 года до июля этого года.

В результате атак были заражены более 30 000 устройств, которыми пользовались ИТ-инженеры, подававшие заявки на фальшивые вакансии. Это привело к краже более 7 000 криптовалютных активов.

Хакеры заявили о взломе системы ЦИК России накануне выборов в Госдуму17.09.26, 04:37 • 5448 просмотров

Ольга Розгон

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