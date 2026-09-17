Хакеры заявили о взломе системы ЦИК России накануне выборов в Госдуму

Анонимная хакерская группировка CikLeak заявила о взломе инфраструктуры Центральной избирательной комиссии России и ее подрядчиков, работающих над системой ГАС «Выборы» 2.0. Полученные материалы передали изданию «Важные истории», которое сообщило, что подтвердило их подлинность, пишет УНН.

Детали

По утверждению хакеров, они получили доступ к внутренним документам, исходному коду, а также переписке и записям разговоров сотрудников. Среди атакованных компаний — «Цифротех», дочерняя структура «Ростелекома», участвующая в разработке ГАС «Выборы» 2.0.

Журналисты связались с директором «Цифротеха» Алексеем Гусевым. На просьбу прокомментировать информацию о взломе он ответил, что слышит об этом впервые.

В ЦИК заявляли о высоком уровне защиты

Сообщение о взломе появилось накануне выборов в Госдуму, голосование на которых запланировано на 18–20 сентября. Это первая федеральная избирательная кампания в России, которая должна пройти с использованием новой ГАС «Выборы» 2.0, введенной в эксплуатацию в начале 2026 года.

Незадолго до сообщений хакеров глава российского ЦИК Элла Памфилова заявляла, что ГАС «Выборы» «максимально защищена», поскольку работает автономно и отделена от глобальной сети. После проведенного анализа в ЦИК наиболее уязвимым элементом избирательной инфраструктуры называли систему видеонаблюдения и обеспечения бесперебойной трансляции.

В настоящее время независимого технического подтверждения масштаба заявленного взлома и его возможного влияния на работу избирательных систем нет.

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