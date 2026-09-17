Хакери заявили про злам системи ЦВК росії напередодні виборів до держдуми

Анонімне хакерське угруповання CikLeak заявило про злам інфраструктури Центральної виборчої комісії росії та її підрядників, які працюють над системою ГАС "Вибори" 2.0. Отримані матеріали передали виданню "Важные истории", яке повідомило, що підтвердило їхню автентичність, пише УНН.

Деталі

За твердженням хакерів, вони отримали доступ до внутрішніх документів, вихідного коду, а також листування та записів розмов співробітників. Серед атакованих компаній - "Цифротех", дочірня структура "Ростелекома", яка бере участь у розробці ГАС "Вибори" 2.0.

Журналісти зв'язалися з директором "Цифротеху" Олексієм Гусєвим. На прохання прокоментувати інформацію про злам він відповів, що чує про це вперше.

У ЦВК заявляли про високий рівень захисту

Повідомлення про злам з'явилося напередодні виборів до Держдуми, голосування на яких заплановане на 18-20 вересня. Це перша федеральна виборча кампанія в росії, яка має пройти з використанням нової ГАС "Вибори" 2.0, введеної в експлуатацію на початку 2026 року.

Незадовго до повідомлень хакерів глава російського ЦВК елла памфілова заявляла, що ГАС "Вибори" "максимально захищена", оскільки працює автономно та відокремлена від глобальної мережі. Після проведеного аналізу в ЦВК найбільш вразливим елементом виборчої інфраструктури називали систему відеоспостереження та забезпечення безперебійної трансляції.

Наразі незалежного технічного підтвердження масштабу заявленого зламу та його можливого впливу на роботу виборчих систем немає.

СБУ закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участь у фейкових "виборах" рф