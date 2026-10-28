Фінські волонтери передали Україні понад 1600 тонн гуманітарної допомоги та сотні автомобілів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з фінськими волонтерами, які від початку повномасштабної війни допомагають українцям. Під час відвідування логістичного центру Асоціації українців у Фінляндії він подякував благодійникам за підтримку та закликав долучитися до підготовки України до чергової складної зими. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, пише УНН.

За словами Сибіги, понад 90% фінів вважають гуманітарну допомогу Україні важливою. Про це свідчать результати опитувань, проведених Міністерством закордонних справ Фінляндії

Волонтерська команда логістичного центру вже доправила в Україну понад 1600 тонн гуманітарних вантажів, майже 100 вантажівок, 150 автомобілів для медичної евакуації, а також генератори загальною потужністю 2000 кВт.

Глава МЗС наголосив, що через загрозу посилення російських атак на українську енергетику особливої підтримки потребують прифронтові громади.

Готуючись до ще однієї складної воєнної зими та посилення російських атак на нашу енергетичну інфраструктуру, я закликав фінських друзів України та українців у Фінляндії долучитися до ініціативи "Тепло для України". Минулої зими ця хвиля солідарності забезпечила вкрай необхідну підтримку нашим громадам. Цього року ми потребуємо допомоги з особливою увагою до прифронтових регіонів, де потреба в ній найбільша