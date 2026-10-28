Финские волонтёры передали Украине более 1600 тонн гуманитарной помощи и сотни автомобилей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с финскими волонтерами, которые с начала полномасштабной войны помогают украинцам. Во время посещения логистического центра Ассоциации украинцев в Финляндии он поблагодарил благотворителей за поддержку и призвал присоединиться к подготовке Украины к очередной сложной зиме. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Детали

По словам Сибиги, более 90% финнов считают гуманитарную помощь Украине важной. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Министерством иностранных дел Финляндии

Волонтерская команда логистического центра уже доставила в Украину более 1600 тонн гуманитарных грузов, почти 100 грузовиков, 150 автомобилей для медицинской эвакуации, а также генераторы общей мощностью 2000 кВт.

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Глава МИД подчеркнул, что из-за угрозы усиления российских атак на украинскую энергетику особой поддержки нуждаются прифронтовые общины.

Готовясь к еще одной сложной военной зиме и усилению российских атак на нашу энергетическую инфраструктуру, я призвал финских друзей Украины и украинцев в Финляндии присоединиться к инициативе "Тепло для Украины". Прошлой зимой эта волна солидарности обеспечила крайне необходимую поддержку нашим общинам. В этом году мы нуждаемся в помощи с особым вниманием к прифронтовым регионам, где потребность в ней наибольшая – заявил Сибига.

Во время встречи министр от имени Президента Украины вручил орден "Золотое сердце" председателю Ассоциации украинцев в Финляндии Василию Гуцулу. Координатора волонтерского центра Сергея Шевченко наградили "Янтарным сердцем" – специальной наградой МИД Украины.

Ваша солидарность помогает Украине защищать свою свободу, а нашим людям – выстоять в этой жестокой войне. Вы дарите нам надежду и напоминаете, что Украина не одна – подчеркнул глава украинской дипломатии.

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